Alfa Romeo Cuorerosso, la concept di Parigi 2026 mostra i fari

Si chiamerà Alfa Romeo Cuorerosso la nuova concept che il Biscione porterà sotto i riflettori del Salone di Parigi 2026, e già dal nome si capisce che la Casa milanese punta tutto sull’emozione. La scelta non è casuale e l’azienda ci ha tenuto a spiegarla con parole piuttosto chiare, legando il prototipo a due simboli che da sempre fanno parte del suo DNA. Da un lato c’è il rosso, dall’altro il cuore, e messi insieme raccontano bene il tipo di auto che sta per arrivare.

Secondo quanto dichiarato dal marchio, il nome Cuorerosso “racchiude l’essenza più profonda del Marchio fondendo due simboli profondamente radicati nella sua identità: il Rosso, colore della passione e segno inconfondibile dell’immaginario Alfa Romeo, e il Cuore, origine di quella stessa energia e simbolo del rapporto viscerale che unisce ogni creazione del Biscione a chi la guida”. La Casa aggiunge poi che in Cuorerosso “questi due elementi battono all’unisono, dando forma a una dichiarazione d’intenti che va oltre il nome e racconta un’automobile del futuro pensata prima di tutto per emozionare”. Una presentazione che lascia intendere quanto questo progetto sia considerato importante all’interno del brand.

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Il video che mostra solo qualche dettaglio

La nuova Alfa Romeo Cuorerosso si è fatta vedere per la prima volta attraverso un breve filmato pubblicato sui social. Nessuna immagine completa però, perché la vettura compare soltanto di sfuggita con alcuni particolari della carrozzeria inquadrati da vicino. Quanto basta per incuriosire senza svelare davvero le forme definitive del prototipo.

Il primo elemento a spuntare è il gruppo ottico anteriore. Visti così, in pochi fotogrammi, i fari sembrano richiamare in parte quelli della 33 Stradale, la supercar di cui la nuova concept dovrebbe riprendere lo spirito. Non si tratta di un collegamento campato in aria, visto che il modello atteso a Parigi dovrebbe anticipare la prossima sportiva in serie limitata della Casa del Biscione.

Dietro il progetto c’è la firma di BottegaFuoriserie, il reparto dedicato alle personalizzazioni che lavora sia per Alfa Romeo sia per Maserati. È lo stesso team che ha curato anche la realizzazione della 33 Stradale Perla Nera, un nome che agli appassionati del marchio dice già parecchio.

Cosa aspettarsi sotto la carrozzeria

Sulle caratteristiche tecniche per ora circolano soprattutto ipotesi. Con ogni probabilità la Cuorerosso sarà una sportiva a 2 posti con trazione posteriore, spinta dallo stesso V6 biturbo che equipaggia la 33 Stradale. Non è escluso che quel motore venga spinto oltre gli attuali 630 CV, anche se al momento nessuna cifra è stata confermata dalla Casa.

Anche sul fronte dello stile le domande sono ancora tante. C’è chi ha tirato in ballo la Montreal come possibile fonte di ispirazione, ma la nuova concept potrebbe anche scegliere una strada completamente sua senza guardare troppo al passato. Si parla comunque di dettagli che nascono da speculazioni e che, con buona probabilità, non verranno chiariti prima del debutto ufficiale.

Per scoprire davvero com’è fatta la Alfa Romeo Cuorerosso bisognerà quindi aspettare il 12 ottobre 2026, giorno di apertura del Salone di Parigi 2026, quando il prototipo del Biscione verrà mostrato al pubblico per la prima volta.

Fonte: TecnoAndroid