Samsung Smart Monitor M5, prezzo AMAZON BLACK FRIDAY assurdo: costa solo 149 euro

Spendere poco sui migliori prodotti del momento è chiaramente possibile durante il Black Friday di Amazon, in questi giorni è stata lanciata una promozione molto interessante che coinvolge il monitor Samsung Smart Monitor M5, un prodotto che abbraccia perfettamente la fascia intermedia del settore di riferimento, proponendosi come valida alternativa per tutti coloro che vogliono il massimo ma cercando di spendere il minimo indispensabile.

Il codice prodotto S27FM502EU va ad indicare un dispositivo caratterizzato da una diagonale da 27 pollici, completamente piatto, che può raggiungere una massima risoluzione di 1920 x 1080 pixel (FullHD), ma che allo stesso tempo è caratterizzato da alcune caratteristiche e dettagli particolari, come lo Smart Hub con AI. Avete capito bene, questi non è il solito e caratteristico monitor da collegare al vostro computer, risulta essere un centro multimediale a tutti gli effetti, che può facilmente essere collegato anche all’antenna di casa, e sul quale si installano le principali applicazioni di streaming per accedere rapidamente alle vostre serie preferite.

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Può essere perfettamente considerato un dispositivo utilizzabile anche standalone, data la presenza in confezione di un telecomando per il controllo da remoto. Ovviamente, come era lecito pensare ed immaginare, al suo interno si trovano altoparlanti per la fruizione di contenuti multimediali, mentre nella parte posteriore si può trovare una dotazione di connettori di tutto rispetto: tra HDMI di ultima generazione e USB-A.

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Samsung Smart Monitor M5: che occasione con la promo dell’Amazon Black Friday

L’acquisto di questo monitor non richiede un investimento troppo elevato, difatti dovete sapere che la spesa finale da sostenere per il suo acquisto sarà di soli 149,90 euro, contro i 189,90 euro previsti in origine di listino. Andate subito su questo link per effettuare l’ordine su Amazon.