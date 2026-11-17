SpaceX ha scelto Samsung per produrre alcuni dei chip destinati ai satelliti Starlink, e la notizia dà un’ulteriore spinta alle attività del colosso sudcoreano negli Stati Uniti. Negli ultimi anni le fabbriche di semiconduttori che Samsung gestisce in Texas hanno raccolto diversi clienti importanti, ma tra questi uno spicca più di tutti. Si tratta di Tesla, l’altra grande creatura di Elon Musk, che ha già firmato con l’azienda un accordo dal valore di circa 14 miliardi di euro. Adesso anche la società spaziale dello stesso imprenditore sembra intenzionata a rivolgersi allo stesso partner per una componente molto particolare della propria rete.

Secondo le informazioni circolate in Corea del Sud la produzione dovrebbe essere affidata allo stabilimento di Austin, sempre in Texas. Il sito non resterà com’è oggi perché verrà potenziato con un investimento che si aggira intorno a 1,7 miliardi di euro. Una cifra importante che racconta bene quanto Samsung creda nelle commesse legate all’universo Musk e quanto la presenza produttiva sul suolo americano sia ormai diventata strategica per il gruppo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il microcontrollore che fa dialogare i satelliti tra loro

Il componente al centro dell’intesa porta la sigla STM32V8. Si tratta di un microcontrollore impiegato nei sistemi di comunicazione laser che equipaggiano i satelliti Starlink. Detta così può sembrare una questione per addetti ai lavori, eppure il suo ruolo è piuttosto facile da capire. Questi collegamenti ottici permettono ai satelliti di scambiarsi dati direttamente nello spazio, senza dover per forza passare dalle stazioni a terra.

In pratica le informazioni possono rimbalzare da un satellite all’altro in orbita prima di raggiungere la destinazione finale. È un meccanismo che contribuisce in modo concreto al funzionamento della rete Internet satellitare di Elon Musk, perché rende la costellazione meno dipendente dalle infrastrutture terrestri. Il piccolo processore prodotto da Samsung finisce quindi per occupare un posto tutt’altro che marginale all’interno di un sistema molto più grande e complesso, dove ogni singolo elemento deve fare la propria parte senza intoppi.

Il processo FD SOI e la sfida dell’ambiente spaziale

Il chip viene realizzato con un processo produttivo a 18 nanometri chiamato FD SOI. Questa tecnologia è nata dalla collaborazione tra Samsung e la francese STMicroelectronics, e non è stata scelta per caso. Il suo punto di forza sta nella capacità di contenere i consumi energetici pur mantenendo buone prestazioni, un equilibrio che in molti ambiti è utile ma che nello spazio diventa quasi indispensabile.

Un dispositivo montato su un satellite deve infatti lavorare per anni senza possibilità di manutenzione e senza un tecnico pronto a intervenire in caso di guasto. Là fuori le condizioni sono decisamente ostili. Le temperature cambiano in modo estremo e le radiazioni mettono a dura prova qualsiasi componente elettronico, che si tratti di un circuito semplice o di un processore più sofisticato. Avere a disposizione un’architettura efficiente dal punto di vista energetico significa anche gestire meglio le risorse disponibili a bordo, che su un satellite non sono certo illimitate.

Per Samsung la commessa rappresenta un altro tassello nella costruzione di una presenza produttiva solida negli Stati Uniti, dopo l’intesa già siglata con Tesla. Per SpaceX invece significa poter contare su un fornitore in grado di realizzare un componente delicato con una tecnologia pensata proprio per resistere a lungo. Lo stabilimento di Austin, con il potenziamento da circa 1,7 miliardi di euro, sarà il luogo da cui usciranno i microcontrollori STM32V8 destinati ai collegamenti laser della costellazione Starlink.

Fonte: TecnoAndroid