Una power bank contraffatta comprata in aeroporto sarebbe riuscita a sottrarre dati personali e credenziali WiFi, per poi inviarli a distanza. Il caso riguarda un accessorio all’apparenza del tutto innocuo, uno di quei caricabatterie portatili che chiunque sia in viaggio finisce prima o poi per acquistare quando lo smartphone sta per spegnersi nel momento meno opportuno. Dietro quell’aspetto anonimo, però, si nascondeva qualcosa di molto diverso da una semplice riserva di energia, e la scoperta solleva un interrogativo che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato quasi fantascientifico: un dispositivo nato per ricaricare il telefono può davvero rubare password e foto?

Un acquisto da pochi euro con una sorpresa all’interno

Il prezzo era di appena EUR 17, cioè circa 17 euro, una cifra che rientra perfettamente in quella fascia di spesa che non fa pensare troppo. È l’importo tipico di un acquisto d’impulso, fatto magari di corsa tra un controllo di sicurezza e l’imbarco. La power bank in questione dichiarava una capacità di 30.000 mAh, un valore piuttosto generoso che basterebbe a ricaricare più volte un normale cellulare. Nulla, insomma, lasciava intuire che quell’oggetto potesse avere una seconda funzione.

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Eppure per il ricercatore che l’ha esaminata si è trasformata in una vera miniera d’oro. Non tanto per il valore economico, che era minimo, e nemmeno per la batteria in sé. Il punto interessante era tutto in ciò che è emerso analizzando il dispositivo. Secondo quanto ricostruito, l’accessorio non si limitava a fornire corrente ma sarebbe stato in grado di raccogliere informazioni sensibili e trasmetterle all’esterno, senza che il proprietario se ne accorgesse.

Dati sottratti e inviati a distanza

La parte più delicata della vicenda riguarda proprio la natura delle informazioni coinvolte. Si parla di credenziali WiFi e di dati personali, quindi di elementi che permettono di accedere a reti e contenuti privati. Il fatto che questi dati venissero inviati a distanza cambia completamente la prospettiva. Non si tratta di un difetto di fabbricazione o di un componente scadente che rischia di surriscaldarsi, problemi già noti quando si parla di prodotti non originali, ma di un comportamento che somiglia molto da vicino a quello di uno strumento di spionaggio.

L’allarme è stato lanciato da Claude, ed è significativo che il caso sia partito da un oggetto così comune. Le power bank sono ormai considerate accessori di uso quotidiano, al pari di un cavo o di un paio di auricolari. Vengono collegate al telefono senza pensarci due volte, spesso lasciate attaccate per ore durante un volo o un’attesa in stazione. Proprio questa familiarità le rende insospettabili, ed è qui che una versione contraffatta può trovare terreno fertile. Il dettaglio dell’acquisto in aeroporto non è secondario. Si tratta di luoghi dove la fretta e il bisogno immediato prevalgono spesso sulla prudenza, e dove i viaggiatori cercano soluzioni rapide per non restare senza batteria. Un dispositivo dal prezzo contenuto e dalle specifiche allettanti diventa così la scelta più ovvia per molti. Il caso documentato mostra che dietro un accessorio anonimo da 17 euro e 30.000 mAh poteva celarsi un sistema capace di sottrarre dati personali e credenziali WiFi per poi inviarli lontano dal legittimo proprietario.

Fonte: TecnoAndroid