Esplosione nucleare nello spazio: a rischio il 99% dei satelliti

Basterebbe una sola esplosione nucleare nello spazio per mettere fuori uso quasi tutti i satelliti che girano sopra le nostre teste. A sostenerlo è un studio preprint che prende in esame proprio questo scenario e arriva a una stima piuttosto netta: fino al 99% delle macchine in orbita potrebbe essere compromesso da un singolo evento di questo tipo. Il quadro descritto dai ricercatori non si ferma al danno immediato perché la detonazione sarebbe anche capace di innescare la formazione di migliaia di detriti, con conseguenze che andrebbero ben oltre il momento dell’esplosione.

Va detto subito che si tratta di un lavoro in formato preprint e quindi di una ricerca diffusa prima della revisione formale da parte di altri esperti. Questo non toglie peso all’allarme, che riguarda una parte dello spazio diventata ormai fondamentale per la vita di tutti i giorni. Il punto centrale dell’analisi è infatti la bassa orbita terrestre, cioè la fascia più vicina al pianeta, dove oggi si concentra la gran parte dei dispositivi lanciati negli ultimi anni.

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Una fascia di cielo sempre più affollata

I numeri aiutano a capire perché il tema sia tutt’altro che teorico. Nella bassa orbita terrestre si contano attualmente oltre 13.000 satelliti, una popolazione enorme se si pensa a quanto quello spazio sia diventato trafficato in tempi relativamente brevi. Ognuno di questi apparecchi svolge un compito preciso e molti di loro lavorano in modo coordinato, formando reti che coprono il globo intero.

È proprio questa densità a rendere lo scenario descritto dallo studio così delicato. Quando migliaia di oggetti condividono la stessa regione di cielo, un evento capace di danneggiarli tutti insieme smette di essere un problema isolato e si trasforma in un rischio sistemico. Un’esplosione nucleare in orbita non colpirebbe un singolo bersaglio ma l’intera infrastruttura, e la percentuale indicata dai ricercatori lo mostra in modo piuttosto chiaro. Si parla appunto di quasi la totalità dei satelliti presenti, non di una quota marginale.

C’è poi la questione dei detriti spaziali, che lo studio mette in evidenza come seconda conseguenza dell’evento. I frammenti generati da una detonazione di questo genere sarebbero migliaia e resterebbero a vagare nella stessa zona già sovraffollata. In un ambiente simile ogni pezzo diventa un potenziale proiettile per gli altri oggetti ancora funzionanti, con il risultato che i danni potrebbero moltiplicarsi nel tempo anziché esaurirsi subito.

Cosa c’è in gioco sulla Terra

Il motivo per cui un’ipotesi del genere preoccupa così tanto sta nell’uso quotidiano che si fa di queste tecnologie. I satelliti in bassa orbita sono indispensabili per le comunicazioni e per l’accesso a internet, due servizi su cui ormai poggiano lavoro, informazione e relazioni personali. Senza di loro molte connessioni semplicemente smetterebbero di funzionare, soprattutto nelle aree raggiunte solo attraverso lo spazio.

L’elenco però non finisce qui. Dagli stessi apparecchi dipendono le previsioni meteo, che si basano in larga parte sull’osservazione dall’alto, e i sistemi di navigazione usati ogni giorno da milioni di persone per spostarsi. A questi si aggiungono numerosi altri servizi che passano in modo meno visibile attraverso le reti orbitali e che la maggior parte degli utenti dà per scontati.

Messo in questi termini, lo scenario delineato dal preprint descrive una vulnerabilità che riguarda direttamente la vita a terra. Una sola esplosione nucleare nello spazio, secondo la ricerca, avrebbe la capacità di spegnere quasi del tutto una costellazione di oltre 13.000 dispositivi e di riempire la bassa orbita di migliaia di frammenti, colpendo in un colpo solo comunicazioni, internet, meteo e navigazione.

Fonte: TecnoAndroid