Iliad sorpassa i marchi commerciali di TIM e di Fastweb e Vodafone e si prende il secondo posto nel mercato mobile residenziale italiano. Il dato arriva dall’ultimo Osservatorio AGCOM, aggiornato a giugno 2026, che conferma l’operatore francese come il più rapido a crescere in Italia sia sul fronte mobile sia su quello della rete fissa. Il risultato che salta subito all’occhio è proprio quello legato alle utenze domestiche, dove la compagnia arrivata dalla Francia si piazza ormai alle spalle del solo leader tra i brand principali.

Non si tratta di un exploit isolato. Da tempo Iliad scala le classifiche delle telecomunicazioni nel nostro Paese, e i nuovi numeri dell’autorità di garanzia mettono nero su bianco una tendenza che negli ultimi anni si era già fatta piuttosto evidente.

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Il sorpasso nel mobile residenziale e la crescita delle SIM human

Il traguardo ha un peso notevole, ma va letto nel modo corretto. Come chiarito dall’azienda nella sua nota stampa, il confronto tiene conto esclusivamente dei marchi principali, lasciando quindi fuori i cosiddetti second brand come Kena Mobile o ho. Detto questo, il segnale resta chiaro: quando si tratta di scegliere l’operatore per la linea mobile di casa, un numero crescente di italiani premia l’approccio trasparente e i prezzi competitivi del gestore transalpino.

Allargando lo sguardo ai numeri complessivi sulle SIM human, cioè quelle attive con un utilizzo da parte di persone e non di dispositivi, Iliad continua a guadagnare terreno con una quota di mercato in costante salita. La ricetta è sempre la stessa fin dal debutto e punta su offerte semplici, senza vincoli e con costi fissi nel tempo. Una formula che sta erodendo quote ai concorrenti storici, i quali faticano parecchio a frenare l’avanzata dell’operatore francese.

Il contesto, del resto, è tutt’altro che tranquillo. I dati dell’Osservatorio AGCOM descrivono un comparto in cui la concorrenza è spietata e trattenere i clienti diventa ogni giorno più complicato. Nel frattempo il traffico dati su reti fisse e mobili continua a crescere in modo esponenziale, trainato dallo streaming e dalla diffusione di tecnologie sempre più evolute. Mentre nomi storici come TIM e Wind Tre provano a difendere le proprie posizioni e la fusione tra Fastweb e Vodafone ridisegna gli equilibri del settore, Iliad si conferma l’attore più dinamico della partita.

Fibra ottica in forte crescita e il ruolo di Iliad nella rete fissa

L’altra notizia di rilievo che emerge dal rapporto riguarda la rete fissa. I numeri raccontano una migrazione continua degli utenti verso le connessioni ultrabroadband, un passaggio che non accenna a rallentare. In questo quadro è la fibra ottica FTTH a mettere a segno la crescita più consistente, con un incremento annuo del 17,5%.

Anche qui Iliad compare tra i protagonisti della transizione. L’azienda è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella banda ultralarga, contribuendo a spingere il Paese verso una connettività più veloce e ad abbandonare progressivamente il vecchio rame, ormai considerato obsoleto.

Il percorso compiuto in poco tempo è notevole. A poco più di otto anni dallo sbarco in Italia, l’operatore non viene più visto come una semplice “new entry” capace di scompaginare il mercato, ma come un pilastro strutturale delle telecomunicazioni nazionali, in grado di dettare le regole del gioco e di conquistare la fiducia di milioni di utenti tra telefonia mobile e connessioni domestiche.

Fonte: TecnoAndroid