Le voci su un nuovo capitolo di Rainbow Six in sviluppo presso Ubisoft hanno riacceso un desiderio che una parte della community coltiva da tempo. Gli ultimi rumor fanno infatti sognare chi aspetta da anni il terzo episodio della serie Vegas, e il nome che circola con più insistenza tra gli appassionati è sempre lo stesso: Rainbow Six Vegas 3. Per ora si tratta di indiscrezioni e nulla di ufficiale è stato annunciato, ma tanto basta per smuovere un pubblico rimasto in attesa molto a lungo. Il motivo di tanta attenzione è semplice. I due capitoli della serie Vegas sono ancora oggi ricordati con grande affetto dai fan, che non hanno mai smesso di chiedere un seguito. Nel frattempo il marchio ha preso una direzione diversa, con un successo che nessuno può mettere in discussione.

Il peso di Rainbow Six Siege

Parlare del futuro della saga significa inevitabilmente fare i conti con Rainbow Six Siege. Il titolo è stato un enorme successo per la casa francese, che continua tuttora a sostenerlo in modo attivo con un supporto costante. Siege ha costruito attorno a sé una comunità solida e ha dato alla serie un’identità nuova, molto lontana da quella che aveva conquistato il pubblico ai tempi di Vegas. Proprio qui sta il nodo della questione. Da una parte c’è un gioco che funziona e su cui Ubisoft continua a investire, dall’altra una schiera di giocatori legati in maniera viscerale alla saga che, pur apprezzando i risultati ottenuti da Siege, non ha mai davvero archiviato il sogno di rivedere all’opera la squadra di Las Vegas. Per molti di loro Vegas rappresenta il capitolo più amato del franchise, quello a cui sono legati i ricordi più forti. Non è un caso che ogni volta che spunta una voce su un nuovo Rainbow Six la prima domanda sia sempre la stessa. Il pensiero corre subito a un eventuale ritorno alla serie storica, prima ancora di immaginare qualsiasi altra novità.

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Un ritorno atteso da anni

Le indiscrezioni più recenti alimentano quindi una speranza che i fan coltivano da moltissimo tempo. L’idea che il colosso transalpino possa tornare sui propri passi e riprendere in mano il filone di Vegas è qualcosa che la community chiede con insistenza, e i rumor delle ultime ore sono stati accolti con un entusiasmo comprensibile. Va però sottolineato che, allo stato attuale, non esistono conferme. Ubisoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su un nuovo progetto legato alla serie né ha mai parlato apertamente di un terzo capitolo di Vegas. Tutto si muove ancora nel campo delle voci di corridoio, che vanno prese con la dovuta prudenza.

Questo non impedisce agli appassionati di fantasticare. Il desiderio di un Rainbow Six Vegas 3 non è mai svanito e l’ipotesi che lo studio francese stia lavorando a un nuovo episodio della saga basta da sola a riaccendere l’interesse. Il fatto che due giochi continuino a essere ricordati così bene a distanza di tanto tempo dice molto sul segno che hanno lasciato nella memoria dei giocatori. Sul fronte concreto la situazione è chiara. Rainbow Six Siege resta il titolo di punta del franchise e continua a ricevere il supporto attivo di Ubisoft, mentre il possibile ritorno di Vegas per ora vive soltanto nei rumor che stanno circolando tra i fan.

Fonte: TecnoAndroid