L’acqua sulla Terra potrebbe non essere arrivata dallo spazio a bordo di comete ghiacciate o meteoriti, ma essere nata direttamente nell’atmosfera rovente del pianeta ancora in formazione. È questa l’ipotesi al centro di un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience, secondo cui le reazioni chimiche tra piccoli frammenti rocciosi e un’atmosfera ricca di idrogeno avrebbero generato quantità impressionanti di acqua, pari a centinaia di oceani. Se l’idea reggerà, anche altri pianeti rocciosi sparsi nell’universo potrebbero produrre acqua da soli, e i mondi abitabili sarebbero meno rari di quanto si pensava.

A guidare la ricerca è stata la dottoranda Susmita Garai della University of New Mexico, insieme a Zachary Sharp, professore e direttore del dipartimento di Scienze della Terra e dei Pianeti, e a Peter Olson. Il gruppo ha ricreato in laboratorio alcune delle condizioni estreme che caratterizzavano la Terra primordiale, osservando cosa succede quando rocce contenenti ferro reagiscono con l’idrogeno a temperature altissime. “Le idee precedenti sull’origine dell’acqua terrestre si basano su una fonte esterna, come comete o meteoriti. Qui dimostriamo che praticamente qualsiasi pianeta delle dimensioni della Terra dovrebbe avere acqua grazie a questo meccanismo appena identificato”, ha spiegato Sharp, aggiungendo che per valutare la cosiddetta “pioggia di ciottoli” sono serviti esperimenti ad alta temperatura molto complessi.

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Una strada diversa per spiegare l’origine dell’acqua

Da decenni gli scienziati discutono su come il nostro pianeta abbia ottenuto la sua acqua. Una delle teorie più accreditate sostiene che gran parte di essa sia stata trasportata da materiale ghiacciato proveniente dalle regioni più fredde e lontane del sistema solare primordiale. Il problema è che nessuno è mai riuscito a spiegare fino in fondo come una quantità sufficiente di quel materiale potesse raggiungere la Terra da distanze così grandi, e restano dubbi anche sulla compatibilità di questo scenario con la composizione chimica del pianeta.

Il nuovo lavoro propone un percorso alternativo. Durante le prime fasi, innumerevoli frammenti di roccia si sono aggregati poco alla volta fino a formare un corpo più grande, un processo noto come accrescimento per ciottoli. Crescendo, la Terra avrebbe trattenuto un’atmosfera densa e carica di idrogeno, con temperature e pressioni ben superiori a quelle attuali. In un ambiente simile i ciottoli che precipitavano attraverso i gas avrebbero innescato una reazione notevole, con l’idrogeno che si lega all’ossido di ferro contenuto nelle rocce silicatiche, trasformandolo in ferro metallico e liberando vapore acqueo.

Esperimenti a oltre mille gradi e acqua in pochi minuti

Per verificare la teoria, i ricercatori hanno esposto campioni di roccia silicatica a temperature comprese tra 1.200 e 1.400 gradi Celsius, utilizzando un flusso di idrogeno e ripetendo poi le prove con l’elio come termine di paragone. Ogni test è durato da 15 minuti a tre ore. Con l’idrogeno quasi l’80% dell’ossido di ferro si è trasformato in ferro metallico, con produzione di vapore acqueo. Con l’elio invece la reazione non si è verificata, una differenza che conferma il ruolo decisivo dell’idrogeno.

A colpire sono stati soprattutto la rapidità e la portata del fenomeno. Estendendo i risultati alle condizioni della Terra primordiale, i calcoli indicano che il meccanismo potrebbe aver generato centinaia di oceani d’acqua. “Sospettavamo e speravamo di ottenere ferro metallico e acqua, ma non avevamo modo di sapere quanto velocemente e in che quantità”, ha raccontato Sharp. “Guardando una grande distesa d’acqua è difficile immaginare che possa essersi formata 4 miliardi e mezzo di anni fa in un’atmosfera infernale, eppure potrebbe essere andata proprio così”.

Cosa significa per gli altri pianeti rocciosi

Le conseguenze vanno ben oltre il nostro pianeta. Se anche i pianeti attorno ad altre stelle sviluppano atmosfere calde e ricche di idrogeno durante la loro nascita, potrebbero fabbricare acqua mentre accumulano materiale roccioso, senza dipendere dall’arrivo dei giusti oggetti ghiacciati dalle zone remote del loro sistema. “L’idea dell’accrescimento per ciottoli è relativamente nuova, esiste solo da una decina d’anni, ma sembra risolvere molti problemi del paradigma attuale sulla formazione dei pianeti”, ha osservato Sharp. “Ora vediamo che può spiegare anche perché il nostro pianeta è abitabile. Per estensione, è ragionevole aspettarsi che altri corpi simili alla Terra in orbita attorno ad altre stelle abbiano acqua e forse vita“.

Restano comunque alcune incertezze importanti. Gli esperimenti dimostrano che il materiale roccioso può produrre acqua a contatto con l’idrogeno in condizioni simili a quelle della Terra primordiale, ma non stabiliscono quanta parte dell’acqua presente oggi sul pianeta sia nata davvero in questo modo. Serviranno ulteriori ricerche per misurare il contributo di questo meccanismo rispetto all’acqua portata da comete, meteoriti e altre fonti.

Fonte: TecnoAndroid