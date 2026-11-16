Holocoder di Metalenz: 2,5 volte più luce senza filtro Bayer

Il filtro Bayer, la piccola griglia colorata che da tempo permette ai sensori d’immagine di restituire foto a colori, potrebbe avere davanti a sé un concorrente serio. Metalenz ha acquisito PxE Imaging e con l’operazione si è portata a casa anche Holocoder, una tecnologia che promette di catturare fino a 2,5 volte più luce facendo a meno proprio di quel filtro. Detta così sembra la classica svolta capace di cambiare le fotocamere di smartphone e dispositivi vari. Il quadro però è un po’ più sfumato, perché la soluzione nasce con un obiettivo diverso da quello della fotografia tradizionale.

Per capire perché la notizia attira attenzione serve ricordare come funziona, in linea generale, il filtro Bayer. Sopra i pixel del sensore si trova un mosaico di elementi colorati e ogni pixel, di fatto, riceve solo una parte dello spettro luminoso. Il resto viene filtrato e quindi va perso. È un compromesso che funziona da anni ma che ha un prezzo evidente, cioè una quota di luce che non arriva mai a destinazione. Ecco perché qualsiasi tecnologia che prometta di eliminare questo passaggio finisce subito sotto i riflettori.

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Cosa promette Holocoder

Il punto di forza di Holocoder sta tutto in quel numero, 2,5 volte più luce rispetto a un sensore che sfrutta la classica griglia colorata. Togliere di mezzo il filtro Bayer significa lasciare che una porzione molto più ampia della luce raccolta raggiunga effettivamente il sensore, invece di essere scartata a monte. In teoria è una prospettiva interessante per chiunque lavori con la cattura di immagini, perché più luce disponibile vuol dire più informazioni con cui lavorare.

Con l’acquisizione di PxE Imaging, Metalenz mette le mani su questa tecnologia e la integra nel proprio percorso. Il nome stesso, Holocoder, lascia intuire un approccio diverso rispetto alla semplice separazione dei colori pixel per pixel che caratterizza i sensori più diffusi. Non è però un semplice ritocco a una formula già nota, ma un modo alternativo di gestire la luce in ingresso, ed è proprio qui che il discorso si fa più delicato.

Pensata per robot e IA fisica più che per le fotografie

Il dettaglio che ridimensiona gli entusiasmi riguarda la destinazione d’uso. Holocoder non è stato sviluppato pensando agli scatti da condividere o alle fotocamere dei telefoni, ma soprattutto per i robot e per la cosiddetta IA fisica, ovvero quei sistemi di intelligenza artificiale che devono muoversi, osservare e interagire con il mondo reale. In questi contesti la priorità non è ottenere un’immagine gradevole all’occhio umano, quanto piuttosto raccogliere dati visivi utili alle macchine per orientarsi e prendere decisioni.

Questa differenza pesa parecchio. Una tecnologia pensata per far “vedere” un robot non segue necessariamente le stesse regole di una pensata per la fotografia, dove fedeltà dei colori e resa estetica contano moltissimo. Da qui nasce il dubbio sui possibili limiti di Holocoder quando lo si immagina come sostituto universale del filtro Bayer. La promessa di più luce resta concreta, ma non basta da sola a trasformare la soluzione in un rimpiazzo automatico per le fotocamere di uso comune.

Allo stato attuale, quindi, l’operazione con cui Metalenz ha assorbito PxE Imaging porta in dote una tecnologia capace di raccogliere 2,5 volte più luce senza filtro colore, con un orizzonte di applicazione rivolto prima di tutto alla robotica e all’IA fisica e non alle fotografie.

Fonte: TecnoAndroid