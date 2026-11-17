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Il furto dello SPID è una di quelle situazioni che nessuno vorrebbe mai trovarsi a gestire, eppure i primi segnali possono comparire senza preavviso. Una notifica di accesso che non torna, un codice OTP arrivato senza averlo mai richiesto, oppure un’email che annuncia la sospensione dell’identità digitale. Davanti a episodi del genere la strada da seguire è abbastanza chiara: mettere al sicuro email e SIM, cambiare la password e contattare il gestore del servizio. Pochi passaggi, ma da fare senza perdere tempo.
I segnali che qualcosa non va con lo SPID
Capire per tempo che lo SPID potrebbe essere finito nelle mani sbagliate è già metà del lavoro. Il primo campanello d’allarme è quasi sempre una notifica di accesso non riconosciuta, cioè un ingresso che il titolare sa di non aver mai effettuato. Poi c’è il codice monouso, quello che normalmente serve a confermare l’identità durante il login. Se arriva sul telefono senza che nessuno abbia avviato una procedura, vuol dire che qualcun altro ci sta provando.
C’è infine l’ipotesi più spiazzante, ovvero un messaggio di posta che comunica la sospensione dell’identità digitale. Anche in questo caso il sospetto di una compromissione è più che fondato.
Sono situazioni che possono mandare nel panico chiunque e non è difficile capire il perché. L’identità digitale custodisce dati sensibili e rappresenta una sorta di chiave universale per muoversi tra i servizi online. Proprio per questo, quando qualcosa sembra fuori posto, la reazione deve essere rapida e soprattutto ordinata, senza farsi prendere dalla fretta.
Come bloccare subito lo SPID rubato
Il punto di partenza riguarda la casella email e la SIM. Non è una scelta casuale. Sono infatti i due canali attraverso cui passano le comunicazioni legate all’identità digitale e i codici di verifica. Se un malintenzionato riesce a controllarli, può muoversi con molta più libertà. Blindarli per primi significa togliergli il terreno sotto i piedi e impedire che continui a ricevere le informazioni necessarie per agire indisturbato.
Il secondo passaggio è il cambio della password. Sembra un’operazione banale, quasi scontata, ma resta uno degli strumenti più efficaci per chiudere la porta a chi ha ottenuto le credenziali in modo illecito. Una nuova chiave d’accesso rende inutili quelle vecchie, almeno per quanto riguarda il profilo SPID e gli account collegati che sono stati messi in sicurezza.
Fatto questo si arriva al terzo e ultimo tassello, cioè contattare il gestore dello SPID, il fornitore che ha rilasciato l’identità digitale. È il soggetto che ha in mano gli strumenti per intervenire direttamente sull’account e per gestire una situazione di compromissione sospetta o accertata. Segnalare quanto accaduto permette di affrontare il problema con chi conosce il servizio dall’interno. Messi in fila, i passaggi sono quindi tre: proteggere email e SIM, aggiornare la password, avvisare il gestore. L’ordine ha una sua logica, perché prima si chiudono i canali che possono essere sfruttati da chi ha rubato le credenziali e solo dopo si passa a mettere in sicurezza l’accesso vero e proprio.
Fonte: TecnoAndroid