Il furto dello SPID è una di quelle situazioni che nessuno vorrebbe mai trovarsi a gestire, eppure i primi segnali possono comparire senza preavviso. Una notifica di accesso che non torna, un codice OTP arrivato senza averlo mai richiesto, oppure un’email che annuncia la sospensione dell’identità digitale. Davanti a episodi del genere la strada da seguire è abbastanza chiara: mettere al sicuro email e SIM, cambiare la password e contattare il gestore del servizio. Pochi passaggi, ma da fare senza perdere tempo.

I segnali che qualcosa non va con lo SPID

Capire per tempo che lo SPID potrebbe essere finito nelle mani sbagliate è già metà del lavoro. Il primo campanello d’allarme è quasi sempre una notifica di accesso non riconosciuta, cioè un ingresso che il titolare sa di non aver mai effettuato. Poi c’è il codice monouso, quello che normalmente serve a confermare l’identità durante il login. Se arriva sul telefono senza che nessuno abbia avviato una procedura, vuol dire che qualcun altro ci sta provando.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

C’è infine l’ipotesi più spiazzante, ovvero un messaggio di posta che comunica la sospensione dell’identità digitale. Anche in questo caso il sospetto di una compromissione è più che fondato.

Sono situazioni che possono mandare nel panico chiunque e non è difficile capire il perché. L’identità digitale custodisce dati sensibili e rappresenta una sorta di chiave universale per muoversi tra i servizi online. Proprio per questo, quando qualcosa sembra fuori posto, la reazione deve essere rapida e soprattutto ordinata, senza farsi prendere dalla fretta.

Come bloccare subito lo SPID rubato

Il punto di partenza riguarda la casella email e la SIM. Non è una scelta casuale. Sono infatti i due canali attraverso cui passano le comunicazioni legate all’identità digitale e i codici di verifica. Se un malintenzionato riesce a controllarli, può muoversi con molta più libertà. Blindarli per primi significa togliergli il terreno sotto i piedi e impedire che continui a ricevere le informazioni necessarie per agire indisturbato.

Il secondo passaggio è il cambio della password. Sembra un’operazione banale, quasi scontata, ma resta uno degli strumenti più efficaci per chiudere la porta a chi ha ottenuto le credenziali in modo illecito. Una nuova chiave d’accesso rende inutili quelle vecchie, almeno per quanto riguarda il profilo SPID e gli account collegati che sono stati messi in sicurezza.

Fatto questo si arriva al terzo e ultimo tassello, cioè contattare il gestore dello SPID, il fornitore che ha rilasciato l’identità digitale. È il soggetto che ha in mano gli strumenti per intervenire direttamente sull’account e per gestire una situazione di compromissione sospetta o accertata. Segnalare quanto accaduto permette di affrontare il problema con chi conosce il servizio dall’interno. Messi in fila, i passaggi sono quindi tre: proteggere email e SIM, aggiornare la password, avvisare il gestore. L’ordine ha una sua logica, perché prima si chiudono i canali che possono essere sfruttati da chi ha rubato le credenziali e solo dopo si passa a mettere in sicurezza l’accesso vero e proprio.

Fonte: TecnoAndroid