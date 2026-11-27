Molto prima di trasformarsi in una supernova, Betelgeuse potrebbe offrire al cielo uno spettacolo del tutto diverso e per certi versi ancora più sorprendente. La stella, infatti, arriverà a inghiottire la propria stella compagna e proprio in quella fase diventerà più luminosa di Venere. Si tratta di un evento destinato ad anticipare di parecchio la sua esplosione finale, e racconta un capitolo della vita stellare di cui di solito si parla poco.

L’immagine più immediata per descrivere questo processo è quella del cannibalismo stellare. Di norma il cannibalismo evoca qualcosa di brutto, anzi di decisamente sgradevole. Quando però sono le stelle a divorare altre stelle la faccenda cambia volto e può trasformarsi in uno spettacolo davvero bello da guardare. Betelgeuse rientra perfettamente in questo quadro, perché il suo destino non passa soltanto dal gran finale che tutti associano al suo nome.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il pasto cosmico di Betelgeuse

Quando si pensa a Betelgeuse, il pensiero corre quasi sempre alla futura esplosione, quel momento in cui la stella chiuderà il proprio ciclo in modo spettacolare. Eppure il percorso che porta fin lì sembra molto più movimentato del previsto. Prima di arrivare all’atto conclusivo, la stella dovrà fare i conti con la presenza della sua compagna, e il confronto non avrà un esito pacifico. Betelgeuse finirà per inglobarla, in una sorta di pasto cosmico che cambierà in modo evidente il suo aspetto visto dalla Terra.

Ed è qui che il discorso si fa interessante anche per chi non mastica astronomia. La fusione tra le due stelle non resterà un fenomeno invisibile, confinato ai calcoli e ai telescopi più potenti. Al contrario, l’effetto sarà un aumento di luminosità talmente marcato da rendere Betelgeuse più brillante di Venere. Un dettaglio che basta da solo a capire la portata dell’evento, visto che Venere è uno degli oggetti più facili da riconoscere a occhio nudo.

Più brillante di Venere, ben prima dell’esplosione

Il punto centrale riguarda soprattutto la sequenza degli eventi. La supernova arriverà, ma solo molto tempo dopo. Prima ci sarà questa fase intermedia, legata all’assorbimento della compagna, che renderà la stella protagonista del cielo notturno in un modo diverso da quello immaginato finora. In pratica, la supernova di Betelgeuse non sarà l’unico momento in cui la stella catturerà l’attenzione di chi alza lo sguardo verso l’alto.

Questo cambia un po’ la prospettiva con cui si guarda a uno degli astri più famosi in assoluto. L’idea di una stella che si limita ad aspettare la propria fine lascia spazio a un quadro più dinamico, in cui le interazioni con un’altra stella giocano un ruolo decisivo. Il cannibalismo, per quanto la parola possa suonare inquietante, diventa così la chiave per comprendere uno dei passaggi più vistosi nella storia di Betelgeuse.

Il risultato, almeno sulla carta, promette di essere uno di quei fenomeni capaci di attirare anche lo sguardo di chi di solito non presta molta attenzione al cielo. Una stella che diventa più luminosa di Venere non passa certo inosservata, e il fatto che tutto questo accada prima ancora dell’esplosione rende la vicenda ancora più curiosa. Betelgeuse, insomma, ha in serbo più di un colpo di scena. Il primo arriverà quando la stella inghiottirà la sua compagna, diventando più brillante di Venere molto prima di esplodere come supernova.

Fonte: TecnoAndroid