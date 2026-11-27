Nel mercato degli smartphone di lusso non c’è soltanto Caviar. Nei giorni scorsi Goldgenie ha presentato le proprie edizioni speciali dei due modelli Samsung più prestigiosi oggi in circolazione, Galaxy S26 Ultra e Galaxy Z Fold 8 Ultra, proposti con tre rivestimenti preziosi che vanno dall’oro 24K all’oro rosa fino al platino, che a voler essere precisi è in realtà rodio.

Tutte e tre le finiture sono estremamente lucide, praticamente a specchio, e catturano la luce in modo vistoso. L’intervento però si ferma alla superficie. Sotto la scocca dorata o argentata ci sono esattamente gli stessi dispositivi commercializzati da Samsung, con specifiche tecniche e caratteristiche del tutto invariate. Nessuna modifica all’hardware e nessuna funzione aggiuntiva, quindi chi sceglie queste versioni investe nell’estetica e nell’esclusività piuttosto che in prestazioni superiori.

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Quanto costano le edizioni Goldgenie

Credits: TecnoAndroid

Il paragone con Caviar viene quasi automatico. Le creazioni del marchio più noto del settore sono di solito molto più elaborate e mettono insieme intarsi, sculture e combinazioni di materiali differenti. Le proposte di Goldgenie seguono invece una strada più essenziale e, messe accanto a quelle della concorrenza, finiscono per sembrare quasi economiche. Naturalmente il discorso cambia se il confronto si fa con le varianti standard, rispetto alle quali i costi lievitano parecchio.

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Per Galaxy S26 Ultra il prezzo di partenza è di 2.597 sterline, pari al cambio attuale a circa 3.102 euro. Il pieghevole alza decisamente l’asticella perché Galaxy Z Fold 8 Ultra richiede almeno 4.395 sterline, cioè intorno ai 5.250 euro. Si tratta però soltanto della soglia d’ingresso, dato che la cifra finale cresce in base al taglio di memoria selezionato. Il modello della serie S è disponibile in tre configurazioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB, mentre il Fold si ferma a due opzioni, ovvero 512 GB e 1 TB.

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Per capire quanto pesi il rivestimento prezioso sul conto finale basta guardare alle versioni tradizionali. In rete Galaxy S26 Ultra si trova attualmente a partire da circa 859 euro, mentre Galaxy Z Fold 8 Ultra parte da circa 1.305 euro. La distanza rispetto alle edizioni placcate è evidente in entrambi i casi e supera ampiamente le duemila euro già per il modello più accessibile.

Confezione, certificato e garanzia a vita

Anche il momento della consegna è pensato per sottolineare l’unicità del prodotto. Ogni smartphone arriva infatti in una confezione espositiva realizzata su misura e viene accompagnato da un certificato di autenticità che ne attesta l’origine. Un dettaglio che in questa fascia di mercato conta parecchio, visto che si parla di oggetti acquistati tanto per l’uso quotidiano quanto per il loro valore simbolico.

Goldgenie include poi una garanzia a vita, ma il suo perimetro va chiarito subito. La copertura riguarda esclusivamente la finitura applicata dall’azienda britannica e non si estende al telefono vero e proprio. In caso di difetti o guasti del dispositivo sottostante occorre quindi rivolgersi a Samsung, che resta l’unico punto di riferimento per l’assistenza tecnica su Galaxy S26 Ultra e Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Fonte: TecnoAndroid