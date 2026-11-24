Nuovi aggiornamenti Samsung stanno arrivando in Italia proprio in apertura di settimana e coinvolgono due famiglie di dispositivi piuttosto diverse tra loro. Da una parte ci sono i pieghevoli più recenti, cioè Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, dall’altra l’intera serie Galaxy S24, con Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Il filo che unisce tutti questi modelli è uno solo, ovvero le patch di sicurezza di novembre 2026, che il produttore coreano sta distribuendo in queste ore anche nel nostro Paese.

I pieghevoli Galaxy Z Fold8 e Z Flip8 ricevono le patch di novembre

Si parte dagli ultimi arrivati della gamma pieghevole. Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 stanno ricevendo rispettivamente i firmware F971BXXS4AZK5, F976BXXS4AZK5 e F776BXXS3AZK5. Non si tratta di pacchetti leggeri, visto che su Galaxy Z Fold8 il download sfiora i 620 MB, un peso piuttosto corposo per un rilascio dedicato principalmente alla sicurezza.

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Il contenuto ricalca quanto già anticipato nel bollettino di sicurezza pubblicato all’inizio del mese. Le correzioni sono numerose, parliamo di 179 vulnerabilità complessive. Di queste ben 155 riguardano il sistema operativo Android in generale e rientrano nella categoria CVE, sigla che sta per Common Vulnerabilities and Exposures. Venti sono state classificate di livello critico. Le restanti 24 toccano invece più da vicino la One UI e i dispositivi del marchio, e vengono catalogate come SVE, ossia Samsung Vulnerabilities and Exposures.

Al di là della sicurezza non sembrano esserci altre novità evidenti. Non è escluso però che l’azienda abbia approfittato del rilascio per sistemare qualche bug o migliorare la stabilità generale del sistema, come accade spesso con questo tipo di pacchetti.

Anche la serie Galaxy S24 si aggiorna

Lo stesso trattamento tocca ai flagship del 2024. Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra stanno ricevendo i firmware S92*BXXS6EZK1, con un download che arriva fino a circa 560 MB nel caso di Galaxy S24 Ultra, il modello che richiede il pacchetto più pesante dei tre.

Le novità sono più o meno le stesse già viste sui pieghevoli. Dopo aver accolto non uno ma addirittura due aggiornamenti con le patch di ottobre, la gamma Galaxy S24 riceve ora le patch di sicurezza di novembre 2026, che correggono in totale 179 vulnerabilità suddivise tra CVE, legate al sistema operativo in senso generale, e SVE, che riguardano più direttamente i prodotti Samsung.

Anche qui non pare siano stati introdotti altri cambiamenti. I tre smartphone dispongono già della One UI 9.0 basata su Android 17 e riceveranno la One UI 9.5 nel corso dei prossimi mesi. Al momento non si sa ancora se la serie potrà contare su un programma beta simile a quello avviato nei giorni scorsi per la serie Galaxy S26.

Come installare gli aggiornamenti sui dispositivi Samsung

Per controllare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti OTA su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra basta aprire le impostazioni di sistema e seguire il percorso Impostazioni, poi Aggiornamento software e infine Cerca aggiornamenti. In alternativa è possibile affidarsi a Smart Switch, collegando lo smartphone al computer e seguendo le indicazioni dell’applicazione.

Trovarli non dovrebbe essere complicato, dato che tutti gli aggiornamenti Samsung descritti sono già in fase di rollout in Italia.

Fonte: TecnoAndroid