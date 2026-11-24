Microsoft ha deciso di ritirare gradualmente il supporto di Microsoft Teams per i dispositivi Apple fermi a iOS 17 e iPadOS 17. Il processo partirà da metà dicembre e coinvolgerà i prossimi aggiornamenti dell’app, con una distribuzione su scala globale che dovrebbe concludersi entro l’inizio di gennaio 2027. Quando la novità arriverà sul singolo dispositivo, il requisito minimo per installare una nuova versione di Teams diventerà iOS 18 su iPhone oppure iPadOS 18 su iPad.

Si tratta quindi di un cambio che non scatta da un giorno all’altro per tutti. L’introduzione avverrà a scaglioni nel corso di alcune settimane e ogni utente potrebbe accorgersene in momenti diversi. Il punto centrale però non cambia. Chi vorrà continuare a ricevere le versioni più recenti della piattaforma di comunicazione di Microsoft dovrà avere il sistema operativo aggiornato almeno alla release 18, sia sullo smartphone sia sul tablet.

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Teams continuerà ad aprirsi anche su iOS 17

C’è un aspetto che rassicura chi teme di restare tagliato fuori. Se l’applicazione è già installata sul telefono, a gennaio l’icona continuerà ad aprire Teams senza problemi. Nell’avviso inviato agli amministratori, identificato con la sigla MC1556088 all’interno del Message Center di Microsoft 365, l’azienda precisa che resterà possibile anche effettuare il login.

Nella pratica si potrà conservare la versione in uso, anche se da quel momento Microsoft non garantirà più il supporto su quei sistemi operativi. La differenza è sottile ma pesa parecchio, soprattutto per chi si chiede se potrà ancora collegarsi alla prossima riunione dal proprio iPad. Il cambio dei requisiti non blocca l’accesso. Riguarda soltanto la possibilità di scaricare le nuove release dell’app, che richiederanno un sistema più recente per essere installate.

Va detto che usare un software non più supportato significa rinunciare alle future versioni e alle relative novità. L’app già presente sul dispositivo però non smetterà di funzionare per effetto di questa decisione, e chi la utilizza quotidianamente per lavoro o per studio potrà continuare ad aprirla e ad accedere al proprio account.

Come verificare se il proprio iPhone o iPad è coinvolto

Capire se la novità riguarda il proprio dispositivo è piuttosto semplice. Basta aprire le impostazioni e controllare quale versione di iOS o iPadOS risulta installata. Se compare la 17 e il dispositivo propone un aggiornamento di sistema, conviene installarlo e solo dopo tornare nell’App Store per cercare l’ultima versione di Teams disponibile.

La situazione cambia per chi possiede un iPad che non può andare oltre iPadOS 17. In questo caso il limite è rappresentato dal sistema operativo stesso, che non permette il passaggio alla release successiva. La versione di Teams già presente sul tablet potrà comunque essere utilizzata, ma l’App Store non sarà in grado di installare quelle che richiedono iPadOS 18 o superiore.

Per gli utenti con iPhone e iPad compatibili con iOS 18 e iPadOS 18, invece, l’aggiornamento del sistema è il passaggio necessario per continuare a ricevere le nuove versioni dell’app di Microsoft. Chi ha già effettuato l’aggiornamento non dovrà fare nulla di particolare e continuerà a scaricare le release di Teams come di consueto attraverso lo store di Apple.

Fonte: TecnoAndroid