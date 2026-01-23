Samsung Home Up si rinnova: personalizzazione avanzata e compatibilità One UI 8.5

L’aggiornamento di Samsung Home Up alla versione 17.5.00.18 segna un momento importante per chi utilizza Good Lock come strumento di personalizzazione avanzata sui dispositivi Galaxy. Con l’arrivo della compatibilità ufficiale con One UI 8.5, l’azienda sudcoreana chiude uno degli ultimi tasselli mancanti nella transizione verso la nuova interfaccia, garantendo continuità anche agli utenti più esigenti. Home Up, da sempre, rappresenta uno dei moduli più apprezzati del mondo GoodLock, perché consente di intervenire in modo profondo sulla schermata iniziale, superando i limiti delle impostazioni standard.

La nuova versione dimostra come Samsung stia investendo sempre di più sulla flessibilità dell’esperienza utente. Non si tratta soltanto di rendere il modulo compatibile con la futura interfaccia, ma di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana complessiva. La possibilità di gestire icone, widget e impostazioni direttamente all’interno delle Cartelle Grandi rende la home più ordinata e funzionale, soprattutto per chi utilizza molte applicazioni. In più, l’introduzione di un pannello unico che raccoglie app, contatti e attività punta a ridurre i passaggi necessari per accedere alle informazioni più importanti.

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Samsung rafforza così la propria filosofia di interfaccia modulare, lasciando all’utente il controllo totale sull’aspetto e sulla struttura della schermata principale. Home Up, quindi, non è solo un aggiornamento tecnico, ma uno strumento strategico per consolidare la fedeltà degli utenti Galaxy.

Samsung Home Up: nuove funzioni, bug fix e impatto sull’esperienza d’uso

Oltre alla compatibilità con One UI 8.5, l’aggiornamento introduce una serie di migliorie che incidono direttamente sull’esperienza pratica. Nei dispositivi pieghevoli della gamma Galaxy Z, ad esempio, è stata ampliata le possibilità di gestione delle app preferite sul display esterno. Anche la gestione del menu di condivisione è stata ottimizzata. Essa permette di eliminare icone superflue e ridurre il disordine visivo, un problema comune per chi installa molte applicazioni.

Dal punto di vista della stabilità, Samsung ha lavorato su diversi bug che in passato potevano compromettere la coerenza grafica della home o causare inizializzazioni indesiderate di alcuni widget. Questi interventi sono fondamentali per offrire un’esperienza più fluida e affidabile. L’obiettivo quindi è rendere Home Up non solo potente, ma anche stabile, così da poter essere utilizzato tutti i giorni senza timori di malfunzionamenti.

Il rilascio iniziale in Corea fa pensare ad una distribuzione graduale, ma l’arrivo globale è atteso a breve. Insomma, Home Up potrebbe diventare uno dei principali punti di forza del mondo Galaxy, offrendo un livello di personalizzazione che pochi competitor Android riescono a eguagliare.