Android Auto: cambiamenti in arrivo con Material 3 Expressive

L’ecosistema Android Auto sta vivendo una fase di profondo cambiamento. A tal proposito, la release Beta 14.9, al momento in distribuzione, ne è un esempio emblematico. Chi aggiorna alla 14.9 non noterà cambiamenti evidenti. Anche il changelog non presenta nuovi dettagli. Eppure, Android Auto ha abituato i suoi utenti più attenti a leggere tra le righe. Non è raro che aggiornamenti “silenziosi” siano in realtà operazioni preparatorie, invisibili a livello di interfaccia ma già presenti nel codice. Uno dei segnali più chiari di tale evoluzione è l’introduzione del design Material 3 Expressive. Google sta lavorando per portare un’estetica coerente tra tutti i suoi dispositivi e sistemi operativi, e Android Auto non fa eccezione. Il nuovo linguaggio visivo promette un layout più reattivo al contesto e un utilizzo del colore più dinamico.

Android Auto: i prossimi cambiamenti in arrivo sulla piattaforma

Ma il fronte più interessante è forse quello vocale. Google Assistant si prepara a lasciare il campo a Gemini. Non sarà una transizione immediata: i due assistenti coesisteranno per un certo periodo, permettendo agli utenti di passare gradualmente alle nuove funzionalità basate sull’AI. Gemini promette un’interazione più naturale e precisa. Ciò grazie ad una migliore comprensione del contesto e al supporto nativo di un numero superiore di lingue.

E non è tutto. Il codice della Beta 14.9 rivela altri segnali di espansione. Sono stati individuati riferimenti a marchi automobilistici emergenti come Firefly, divisione elettrica di Nio Inc., e Lepar. Ciò a testimonianza dell’obiettivo di Google di estendere la compatibilità di Android Auto anche a veicoli di nuova generazione, in particolare nel segmento elettrico.

Chi desidera sperimentare in anteprima tali sviluppi può scaricare la versione Beta tramite portali come APKMirror. Ciò consapevole che la stabilità potrebbe non essere garantita. L’alternativa, per tutti coloro che preferiscono affidarsi alla sicurezza del canale stabile è attendere il rilascio dell’aggiornamento ufficiale su Google Play Store.