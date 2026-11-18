Scattare una foto al piatto e ricevere subito una stima delle calorie senza dover inserire a mano ogni singolo ingrediente. È questa la novità su cui Samsung sta lavorando per Samsung Health, l’app dedicata al benessere che potrebbe presto rendere molto più semplice tenere traccia di quello che si mangia ogni giorno. La funzione si chiama Scan meal, che in italiano significa più o meno scansiona i pasti, e fa parte del pacchetto di strumenti basati su Galaxy AI. Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Basta fotografare il cibo oppure selezionare un’immagine già presente nella memoria del telefono e il sistema restituisce in automatico una stima degli alimenti riconosciuti e dell’apporto calorico complessivo del pasto.

Per il momento si tratta di una funzione individuata all’interno di Samsung Health e ancora in fase beta. Questo significa che il progetto è in fase di test e che diversi aspetti potrebbero cambiare prima di un eventuale debutto ufficiale. Il concetto di fondo però è già abbastanza chiaro e punta dritto a uno dei problemi più noti per chi prova a seguire una dieta con lo smartphone.

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Come funziona Scan meal e cosa cambia rispetto a prima

Una volta caricata la foto entra in gioco l’intelligenza artificiale di Galaxy AI, che analizza l’immagine e prova a riconoscere gli alimenti presenti nel piatto, i singoli ingredienti, le dimensioni delle porzioni in modo approssimativo e il relativo contenuto calorico. Tutto avviene partendo da un unico scatto, senza passaggi intermedi da parte di chi usa l’app.

L’obiettivo evidentemente non è offrire una precisione assoluta. Samsung vuole piuttosto ridurre al minimo il lavoro manuale necessario per registrare un pasto, che oggi rappresenta uno degli ostacoli principali per chi tiene un diario alimentare. Chi utilizza Samsung Health per monitorare la propria alimentazione di norma deve cercare i cibi uno alla volta, indicare le quantità e poi confermare le porzioni. Un’operazione che a lungo andare diventa noiosa e che spesso porta ad abbandonare il monitoraggio dopo pochi giorni. Con Scan meal gran parte di questa trafila verrebbe automatizzata a partire da una semplice fotografia, lasciando all’utente solo il compito di inquadrare il piatto.

Stime, elaborazione sui server e possibili costi futuri

Samsung comunque mette le mani avanti sull’affidabilità dei risultati. L’azienda spiega che la precisione può variare in base a diversi fattori come l’illuminazione, l’angolazione dello scatto e la visibilità degli ingredienti nel piatto. Per questo motivo i valori calorici mostrati dall’app vanno considerati come stime e non come dati esatti. Una pietanza poco illuminata o un ingrediente nascosto sotto un altro, insomma, possono influenzare il risultato finale.

C’è poi il tema della gestione delle immagini. Quando viene effettuata la scansione la foto del piatto viene inviata ai server per l’elaborazione, quindi l’analisi non avviene interamente sul dispositivo. L’immagine e i risultati ottenuti vengono poi salvati all’interno di Samsung Health per costruire lo storico dei pasti e restano lì finché l’utente non decide di eliminarli oppure di revocare il consenso al trattamento.

L’ultimo aspetto riguarda il futuro della funzione. Samsung segnala in modo esplicito che, trattandosi di uno strumento ancora in beta, le condizioni d’uso potrebbero cambiare nel tempo. Tra le possibilità indicate dall’azienda compare anche quella che Scan meal possa diventare in futuro una funzione a pagamento.

Fonte: TecnoAndroid