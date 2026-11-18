Sedici milioni di unità vendute nei primi dodici mesi. È questa la previsione che Bloomberg Intelligence ha messo nero su bianco per iPhone Duo, un dato che colloca il nuovo modello di Apple ben oltre le aspettative di partenza. Nello stesso momento arriva un secondo numero destinato a far discutere chi osserva da vicino il mercato degli smartphone, perché Foxconn ha registrato ricavi in crescita del 46%. Due notizie diverse che però, lette una accanto all’altra, raccontano un periodo piuttosto vivace per tutto il settore.

Le stime di Bloomberg Intelligence su iPhone Duo

Partiamo dalla cifra più attesa. Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence le vendite di iPhone Duo nel primo anno potrebbero toccare quota 16 milioni di pezzi. Non si tratta di un risultato già incassato ma di una proiezione, ed è bene tenerlo a mente. Le stime di questo tipo servono a dare un’idea della direzione in cui si muove la domanda e vengono seguite con attenzione da investitori e addetti ai lavori.

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Il punto interessante è proprio il confronto con le previsioni iniziali. Le attese che circondavano il dispositivo erano più prudenti e la nuova valutazione sposta l’asticella verso l’alto. Per un prodotto alla sua prima generazione superare quello che il mercato si immaginava non è affatto scontato. Ogni debutto porta con sé un margine di incertezza, perché il pubblico deve ancora conoscere il telefono, capirne il senso e decidere se valga la spesa.

Sedici milioni di unità in un anno rappresentano quindi un segnale preciso. Indicano che, almeno sulla carta, il nuovo smartphone di Cupertino avrebbe tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio solido nella gamma e non restare un esperimento di nicchia. Il melafonino in versione Duo, insomma, viene visto dagli analisti come un prodotto capace di muovere volumi importanti fin dall’esordio.

Foxconn e quella crescita del 46%

Accanto alla previsione su iPhone Duo c’è l’altro dato che merita attenzione. Foxconn ha comunicato ricavi in aumento del 46%, una crescita decisamente marcata. Numeri del genere non passano inosservati perché fotografano un momento di forte attività e lasciano intendere che la produzione stia girando a ritmo sostenuto.

Va detto con chiarezza che le informazioni disponibili non attribuiscono questo balzo a un singolo prodotto. I due elementi vanno quindi considerati per quello che sono, cioè due indicatori che arrivano nello stesso periodo e che contribuiscono a disegnare un quadro generale positivo. Da una parte c’è la stima sulle vendite future di un modello specifico, dall’altra il bilancio concreto di un’azienda che ha visto il proprio fatturato salire in modo netto.

Messi insieme, i due dati restituiscono l’immagine di un comparto in piena attività. La previsione degli analisti guarda avanti e prova a immaginare come andrà il primo anno di commercializzazione di iPhone Duo. Il risultato di Foxconn invece racconta ciò che è già successo, con un incremento dei ricavi che si attesta al 46%.

Per ora il riferimento resta la stima di Bloomberg Intelligence, che fissa a 16 milioni il numero di esemplari di iPhone Duo destinati a essere venduti nei primi dodici mesi, una cifra superiore alle attese iniziali sul nuovo smartphone di Apple.

Fonte: TecnoAndroid