Chi usa Bing e non sopporta più le risposte generate dall’intelligenza artificiale adesso ha un modo per disattivare l’AI, anzi due. Microsoft ha deciso di accontentare chi preferisce i risultati classici, ma nessuna delle soluzioni proposte è proprio indolore. La prima è scomoda da usare con costanza, la seconda nasconde un piccolo tranello che riguarda il motore di ricerca predefinito del browser.

Negli ultimi anni il motore di ricerca di Microsoft si è riempito di funzioni legate all’intelligenza artificiale, a partire dai riassunti automatici che compaiono accanto ai link tradizionali. A volte tornano utili, altre volte decisamente meno. In un post pubblicato sul proprio blog l’azienda ammette quello che le sue ricerche hanno fatto emergere, cioè una cosa abbastanza scontata. C’è chi vuole la risposta già pronta e chi invece preferisce scorrere i risultati, confrontare le fonti e farsi un’idea da solo. E questa seconda categoria di utenti, a quanto pare, esiste ancora.

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L’estensione che spegne le risposte AI ma impone Bing

La prima strada si chiama Microsoft Bing AI Search Choice ed è un’estensione per Chrome e Edge, al momento ancora in anteprima. Una volta installata mette a disposizione un interruttore che permette di abilitare o disabilitare le risposte generate dall’AI su Bing. L’impostazione vale per tutte le ricerche, quindi non serve ripeterla ogni volta che si digita una nuova domanda.

Fin qui niente da obiettare. Il problema sta nella riga scritta in piccolo, perché installare l’estensione imposta automaticamente Bing come motore di ricerca predefinito del browser. In pratica per chiedere al servizio di Microsoft di essere meno invadente gli si consegnano anche le chiavi di casa. Una condizione del tutto superflua per chi cercava soltanto un po’ di tranquillità durante le proprie ricerche.

Viene spontaneo chiedersi perché serva un’estensione per un’operazione così elementare. Sarebbe bastato un interruttore nelle impostazioni del motore di ricerca, magari ben visibile direttamente nella pagina dei risultati. Niente download, niente cambio di browser, nessun compromesso da accettare. Invece la scelta di Microsoft obbliga a passare dal Chrome Web Store.

Il comando da aggiungere alla ricerca

La seconda soluzione non richiede alcuna installazione. È sufficiente aggiungere in fondo alla query la parola ai preceduta dal segno meno, per esempio scrivendo migliori portatili 2026 seguito dal comando in questione. A quel punto Bing restituisce i risultati classici, senza i riassunti prodotti dall’intelligenza artificiale. Il trucco funziona bene, con un limite evidente però. Bisogna ricordarsi di digitarlo ogni singola volta, e alla lunga la cosa diventa piuttosto scomoda.

Il confronto con Google

Messo a confronto con quello che succede dalle parti di Mountain View, l’approccio di Microsoft ne esce comunque meglio. Google è finita di recente al centro delle critiche per aver legato l’accesso alla Ricerca tradizionale ai propri servizi di intelligenza artificiale. Le scuole, in un primo momento, avevano sentito dire che disattivare l’AI avrebbe significato togliere agli studenti anche Google Search. Dopo le polemiche l’azienda ha chiarito che la Ricerca può essere attivata separatamente rispetto a servizi come Gemini.

Il problema principale però rimane. Google non consente alle scuole di disattivare AI Overview e AI Mode all’interno della Ricerca stessa, e lo stesso limite vale anche per gli utenti comuni. Microsoft, pur con le sue condizioni poco eleganti, almeno una via d’uscita la offre a chi vuole tornare ai vecchi risultati senza riassunti automatici.

Fonte: TecnoAndroid