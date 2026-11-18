Il piano di SpaceX per alimentare l’intelligenza artificiale punta dritto al Sole, con numeri che a prima lettura sembrano presi da un romanzo di fantascienza. Dopo la fusione con xAI e il debutto in Borsa, l’azienda di Elon Musk ha accelerato in modo deciso nella corsa all’AI. Si parla di circa 13 GW di capacità destinata ai data center già dal 2027, più o meno quanto Google è riuscita ad accumulare in tutta la sua storia.

Il conto da pagare per un progetto del genere farebbe tremare i polsi a chiunque. Eppure l’uomo più ricco del mondo non dà proprio l’impressione di essere uno che si ferma a controllare lo scontrino, e gli ultimi annunci lo confermano senza troppi giri di parole.

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Terawatt dalla Terra e petawatt dalla Luna

Tutto parte da un messaggio pubblicato da Musk su X l’11 novembre 2026, piuttosto breve ma dal contenuto enorme. In realtà puntiamo a 1 TW all’anno dalla Terra, per poi salire a oltre 1 PW all’anno dalla Luna. Per avere un’idea, un petawatt equivale a mille terawatt, cioè a un milione di gigawatt. Sono quantità di energia così grandi che persino immaginarne la portata diventa complicato.

La Luna, del resto, non ha un ruolo da comparsa in questa storia. Pochi mesi fa Musk l’aveva piazzata davanti a Marte nella lista delle priorità, una scelta che a molti era sembrata quasi uno sgarbo al Pianeta Rosso. Oggi il senso della mossa appare più chiaro, visto che lassù dovrebbe nascere una vera e propria fabbrica di energia.

Sul fronte terrestre, invece, le cose sono già più concrete. Secondo Musk, SpaceX ha ordinato alla tedesca Singulus macchinari capaci di produrre 100 GW all’anno di celle solari HJT. Questa produzione servirà a Starmind, la costellazione di satelliti per l’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda. L’obiettivo dichiarato è creare un sole senziente, un’espressione che detta così suona un po’ inquietante.

Non è la prima volta che il fondatore di SpaceX tira in ballo la scala di Kardashev, quella che classifica le civiltà in base al livello tecnologico e al fabbisogno energetico. Musk ha già parlato più volte di un’umanità destinata a salire al tipo II, cioè la civiltà capace di sfruttare tutta l’energia della propria stella. Con questi annunci sembra intenzionato a prenotare un posto in prima fila.

Perché secondo Elon Musk i conti tornano

A chi trova queste dichiarazioni troppo ottimistiche, Musk ha già pronta la sua risposta. Secondo i suoi calcoli, 100 GW prodotti nello spazio valgono più o meno quanto 800 GW generati sulla Terra. Il motivo sta nei limiti del solare sul nostro pianeta, che ha bisogno di batterie gigantesche per far girare i calcoli durante la notte. D’inverno, poi, serve anche il supporto della combustione o del nucleare per coprire i periodi meno favorevoli.

In orbita la situazione cambia del tutto. I pannelli solari ricevono luce in modo continuo, senza notti, senza nuvole e senza stagioni a guastare la festa. È proprio su questa differenza che si regge l’intera impalcatura del progetto di SpaceX.

Da qui arriva anche la frase con cui Musk chiude il suo messaggio. Se ci riusciamo, SpaceX varrà ovviamente più della Terra, perché lo spazio è di un’immensità sbalorditiva. Sull’immensità dello spazio, in effetti, è difficile dargli torto. Nel lungo periodo il piano prevede di arrivare fino a un milione di data center orbitali.

Fonte: TecnoAndroid