Sky ha deciso di prorogare in via ufficiale le promozioni NOW WIFI da 19,90 euro al mese dedicate alla rete fissa, proposte sul sito della piattaforma streaming NOW, che resteranno quindi disponibili anche a dicembre 2026. La novità riguarda proprio l’offerta più conveniente, quella che fino a poco tempo fa sembrava destinata a chiudersi prima delle altre.

Il rilancio risale al 1° ottobre 2026, quando Sky Italia ha rinnovato le offerte di rete fissa del marchio NOW WIFI, rivolte sia ai potenziali nuovi clienti sia a chi è già abbonato alla piattaforma streaming, con prezzi mensili scontati a tempo indeterminato. Da allora sul sito NOW le offerte Sky Wifi compaiono soltanto con il brand NOW WIFI e sono uguali per tutti. In passato invece potevano spuntare in modo casuale attraverso banner dedicati e cambiavano in base a diversi fattori.

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Oggi c’è una sezione apposita per NOW WIFI, raggiungibile dal menu del sito e da un banner in home page. Chiunque visiti il portale può attivare le promozioni, con un canone scontato a tempo indeterminato di 22,90 euro al mese per tutti oppure di 19,90 euro al mese per chi è raggiunto dalla Fibra FTTH su rete Open Fiber.

All’inizio il sito NOW indicava come termine ultimo per la sottoscrizione il 15 novembre 2026. Nella pagina di trasparenza tariffaria di Sky però l’offerta da 22,90 euro risultava già valida fino al 27 dicembre 2026, mentre la scadenza di metà novembre riguardava solo la proposta da 19,90 euro. Adesso anche quest’ultima è stata allineata e rimane attivabile fino al 27 dicembre 2026, salvo eventuali cambiamenti. Il documento sulla trasparenza è stato aggiornato di conseguenza.

Come prima, le promo sono riservate ai nuovi clienti Sky Wifi, sia con una nuova linea sia tramite portabilità, in Fibra FTTH oppure in Misto Fibra Rame FTTC a seconda della copertura.

NOW WIFI: prezzi, attivazione online e opzioni voce

Fino al 27 dicembre 2026 il canone di NOW WIFI dipende dall’indirizzo. Chi ha la FTTH su rete Open Fiber paga 19,90 euro al mese a tempo indeterminato. Chi invece non rientra in questa copertura, quindi sia in FTTC sia in FTTH su rete Fastweb o FiberCop, paga 22,90 euro al mese sempre a tempo indeterminato. In ogni caso l’attivazione è gratuita anziché costare 49 euro.

Per scoprire quale offerta spetta basta premere il tasto Verifica la copertura, presente sia nel banner della home page sia nella sezione dedicata. Se l’indirizzo è raggiunto dalla rete compare subito il riepilogo della proposta corrispondente.

Di base sono incluse le chiamate a consumo, con 0 euro al minuto e scatto alla risposta di 19 centesimi verso i fissi nazionali e 19 centesimi al minuto con lo stesso scatto verso i mobili nazionali. Durante la sottoscrizione, alla voce “Vuoi cambiare il piano voce?”, si può aggiungere l’opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, gratuita per i primi 12 mesi e poi a 5 euro in più al mese. L’operatore precisa che si può rinunciare all’opzione in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Cliccando su “Acquista” l’ordine si completa online inserendo i dati dell’intestatario, senza dover attivare un abbonamento NOW. I contratti con NOW e con Sky Wifi restano separati e autonomi, e per assistenza tecnica o fatturazione il riferimento è direttamente Sky tramite l’app My Sky.

Velocità, modem e costi di uscita

Nel pacchetto c’è una connessione illimitata in FTTC (Super Internet) o in Fibra FTTH (Fibra100%), le chiamate a consumo e il modem Sky Wifi Hub. Inclusi anche i servizi accessori voce come il trasferimento di chiamata e Chi ti Chiama.

Con la FTTH, disponibile su rete Open Fiber, Fastweb e FiberCop, la velocità arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Sky raggiunge così anche le cosiddette Aree Bianche coperte dalla rete pubblica di Open Fiber, con le stesse prestazioni massime delle altre città. In FTTC, su rete Fastweb e FiberCop, si possono toccare 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload oppure 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Per le nuove attivazioni dal 3 dicembre 2024 viene fornito un nuovo Sky Wifi Hub con tecnologia WiFi 6, bianco anziché nero e con un solo indicatore LED sul frontale, riservato però a chi attiva una linea in Fibra FTTH. Nel rispetto della delibera AGCOM sul modem libero si può comunque scegliere un apparato diverso, purché rispetti i requisiti minimi indicati nell’area Assistenza.

Sul fronte del recesso, la dismissione della linea costa 29,90 euro in Fibra FTTH e 23,31 euro in FTTC, mentre la migrazione verso un altro operatore costa sempre 11,09 euro.

Fonte: TecnoAndroid