Per il Partito Democratico americano la sfida del momento sembra quasi un paradosso, perché dopo anni passati a inseguire si tratta ora di capire come gestire un successo arrivato all’improvviso. Proprio su questo si è concentrata What’s Next, la conferenza organizzata a Denver da Majority Democrats, un gruppo che si è dato il compito di tracciare la strada per un partito diventato vincente in modo rapido e, per molti osservatori, perfino sorprendente. La domanda di fondo, in fondo, era una sola: come evitare che l’onda blu finisca per travolgere proprio chi l’ha sollevata.

Partiti Democratico, Denver, migliaia di presenze e un clima tutt’altro che tranquillo

L’appuntamento ha richiamato circa 3.500 persone al Mission Ballroom, in Colorado, un numero che dice parecchio sulla voglia dei Democratici di ritrovarsi e di ragionare insieme sul futuro. Non si è trattato però di una semplice passerella celebrativa. Durante una sessione di domande e risposte, il leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries, deputato eletto a New York, si è trovato davanti a un gruppo di manifestanti che gli urlavano contro mentre lui partecipava all’incontro. Una scena che racconta bene la tensione che attraversa il partito anche nel pieno di una fase positiva.

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Il punto è proprio questo. Vincere non significa automaticamente avere le idee chiare su cosa fare dopo, e il titolo stesso dell’evento, che tradotto suona più o meno come “e adesso?”, lo lascia intendere senza troppi giri di parole. Per una formazione abituata a muoversi in difesa, trovarsi all’improvviso con il vento a favore obbliga a ripensare priorità, linguaggio e rapporti con la propria base. E le contestazioni rivolte a Jeffries dimostrano che una parte di quella base non ha alcuna intenzione di restare in silenzio.

L’incontro con Jacob Frey all’aeroporto

La chiusura della conferenza ha prodotto anche un momento meno formale ma piuttosto significativo. In un sabato pomeriggio frenetico al Denver International Airport, tra le persone in attesa del volo c’era il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, seduto a pochi passi dal cronista che aveva seguito l’evento. Niente di così strano, a pensarci bene, visto che lui come le altre migliaia di partecipanti aveva appena lasciato il summit e si preparava a tornare a casa.

Il nome di Frey è diventato noto a livello nazionale durante la durissima Operation Metro Surge condotta dall’ICE, una vicenda che lo ha proiettato ben oltre i confini della sua città. Eppure a Denver il sindaco non era salito sul palco. Era arrivato con un obiettivo diverso, cioè ascoltare piuttosto che parlare. “Non ero mai stato a uno di questi eventi prima”, ha raccontato con una certa franchezza, ammettendo di essere un volto nuovo in contesti del genere.

Un dettaglio piccolo, forse, ma che aiuta a capire il tipo di pubblico che Majority Democrats è riuscita a radunare. Non soltanto dirigenti di lungo corso e figure abituate ai riflettori, ma anche amministratori locali finiti di colpo sotto i riflettori nazionali e desiderosi di capire come muoversi in uno scenario cambiato in fretta. Frey, in particolare, aveva fatto una trasferta lampo, arrivando in città per un solo giorno, esattamente come tutti gli altri presenti.

Fonte: TecnoAndroid