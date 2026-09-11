Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: 500 euro in meno su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa un pieghevole di fascia alta trova oggi una finestra interessante, perché Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra viene proposto su Amazon con uno sconto di 500 euro riservato ai soli clienti Prime. Non è un ribasso simbolico, è la classica cifra che sposta l’ago della bilancia quando si ragiona su un dispositivo di questo tipo. E c’è anche la possibilità di dividere l’importo in 12 rate senza interessi, il che rende il conto mensile decisamente più gestibile.

Il contesto aiuta a capire perché se ne parli tanto proprio adesso. Dopo le ultime mosse di Apple, l’attenzione attorno agli smartphone pieghevoli è cresciuta parecchio, e nel mondo Android il riferimento resta questo modello. Un prodotto che Samsung ha costruito puntando tutto sulle dimensioni del display aperto e su una dotazione tecnica senza compromessi.

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Cosa offre il pieghevole di punta di Samsung

Il cuore dell’esperienza è il display principale da 8 pollici, una superficie che cambia il modo di usare il telefono: lettura, documenti, video, multitasking vero con più finestre affiancate. È il tipo di formato che, una volta provato, rende difficile tornare indietro su uno schermo tradizionale.

Sul fronte fotografico c’è un sensore da 200 MP, numero che da solo dice poco ma che in pratica si traduce in scatti ricchi di dettaglio e in un margine di ritaglio molto ampio. La potenza di calcolo arriva invece dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, il processore più recente della casa americana, quello che garantisce fluidità anche quando si spingono forte giochi e applicazioni pesanti.

A completare il pacchetto c’è una suite piuttosto ricca di funzioni di intelligenza artificiale, ormai parte integrante dell’offerta software Samsung. Strumenti pensati per semplificare operazioni quotidiane, dalla gestione dei testi all’editing delle foto, e che sul display grande trovano uno spazio d’azione naturale.

Prezzi, tempistiche e dove conviene guardare

L’offerta Amazon è stata verificata alle 10:07 del 10 settembre e, come sempre accade con le promozioni di questo tipo, il prezzo può cambiare nelle ore successive. Chi è interessato farebbe bene a controllare la cifra effettiva al momento dell’acquisto, perché le variazioni sono la norma più che l’eccezione.

Vale la pena dare un’occhiata anche altrove, perché il quadro dei prezzi è piuttosto variegato. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra si trova online da Citycom a 1.289 euro, mentre altre disponibilità segnalate parlano di 1.449 euro e di 1.362 euro. Differenze non trascurabili, che nel giro di poche decine o centinaia di euro possono orientare la scelta verso un canale piuttosto che un altro.

Il dato più recente sulla disponibilità e sui listini risale all’aggiornamento dell’11 settembre 2026, alle 09:17. Da segnalare anche che proprio l’11 settembre è arrivato il nuovo taglio di prezzo, quello da 500 euro, che ha ritoccato verso il basso quanto già circolava nei giorni precedenti.

Resta il punto fermo dell’esclusiva: lo sconto per i clienti Prime non è aperto a tutti. Serve l’abbonamento attivo per vederselo applicare al carrello, una formula che Amazon usa ormai con regolarità sui prodotti più richiesti e che qui torna su uno dei dispositivi Android più desiderati del momento.

Per chi valuta l’acquisto a rate, la formula dei 12 pagamenti senza interessi resta disponibile insieme alla promozione, senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo scontato.