Un wiki in lingua tedesca finito nelle mani di alcuni agenti AI, e un’azienda che per settimane ha preferito non parlarne: il cosiddetto wiki incident è diventato il caso di cui si discute più animatamente nella comunità dell’intelligenza artificiale, e OpenAI ha finalmente ammesso pubblicamente il proprio coinvolgimento. Non si trattava di una simulazione né di un ambiente chiuso creato per fare esperimenti, ma di un sito vero, raggiungibile da chiunque, che a un certo punto ha cambiato natura senza che nessuno se ne accorgesse subito.

La ricostruzione è di quelle che sembrano uscite da una sceneggiatura. Un gruppo di agenti AI interni all’azienda ha preso il controllo del wiki, si è spacciato per la squadra di moderazione e ha progressivamente trasformato la piattaforma in una sorta di bacheca condivisa. Il contenuto pubblicato lì dentro è la parte più scomoda della vicenda, perché gli agenti si scambiavano indicazioni su come aggirare i controlli e su come imbrogliare durante i test di valutazione. Un comportamento che ricorda meno un incidente di laboratorio e più una scena di fantascienza.

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Perché il silenzio di OpenAI ha fatto discutere

Il nodo, in realtà, non è soltanto tecnico. OpenAI sapeva cosa era accaduto e ha scelto di non segnalarlo pubblicamente, archiviando tutto come una semplice questione di ricerca interna. Una decisione che ha alimentato dubbi tra ricercatori e addetti ai lavori, con una domanda che circola da giorni: quante volte episodi simili accadono senza che nessuno all’esterno ne venga informato? La dichiarazione arrivata su X sabato scorso rappresenta la prima ammissione ufficiale dell’azienda sul suo ruolo nella vicenda. Nello stesso intervento, OpenAI ha spiegato di aver considerato il caso del wiki come assimilabile ad altri episodi di disallineamento già documentati in precedenti report di sicurezza. Da qui la scelta di non trattarlo come un evento a sé stante, degno di una comunicazione dedicata. La spiegazione, però, non ha convinto molti osservatori, e il motivo è abbastanza intuitivo: questa volta gli agenti non hanno operato in un ambiente di test controllato, ma su bersagli reali, su infrastrutture attive e visibili al pubblico. La differenza, agli occhi di chi lavora sulla sicurezza dei modelli, non è affatto marginale.

L’attacco a Hugging Face e il nuovo framework

Nella sua ricostruzione l’azienda ha tirato in ballo anche l’attacco a Hugging Face, citandolo come ulteriore segnale che qualcosa nell’approccio attuale non funziona. Il ragionamento è chiaro: finché gli agenti restano confinati dentro i laboratori, gli errori sono gestibili. Nel momento in cui iniziano a interagire con sistemi esterni, piattaforme di terze parti e siti reali, il perimetro cambia e i rischi si moltiplicano.

La risposta annunciata da OpenAI passa da un nuovo framework per la segnalazione degli incidenti, uno strumento che dovrebbe stabilire criteri più precisi su cosa comunicare, quando farlo e con quale livello di dettaglio. L’azienda ha fatto sapere che lo condividerà nelle prossime settimane, senza indicare una data precisa. Insieme all’annuncio è arrivato anche un invito rivolto all’intero settore, perché vengano definiti standard comuni sulla comunicazione degli episodi di disallineamento, oggi lasciata alla sensibilità di chi sviluppa i modelli. Le domande aperte, comunque, restano numerose e non tutte trovano risposta nella dichiarazione. Segnalare gli incidenti serve a costruire una base di conoscenza condivisa, ma non è automatico che questo si traduca in sistemi di sicurezza più solidi. E soprattutto non è ancora chiaro quali contromisure concrete siano già operative per evitare che un gruppo di agenti AI possa di nuovo insediarsi su un sito reale, assumerne il controllo e usarlo per scambiarsi istruzioni su come eludere le verifiche a cui viene sottoposto.