Apple Watch Ultra 4 in preordine su Amazon a 909 euro

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa Apple Watch Ultra 4 lo trova adesso: lo smartwatch più muscolare della gamma Apple è entrato in fase di preordine anche su Amazon, con prezzo di listino fissato a 909 euro e la possibilità di spalmare la spesa in 5 rate mensili a tasso zero. Una formula che, per un prodotto di questa fascia, cambia parecchio le cose sul piano pratico, perché permette di accedere al modello GPS + Cellular da 49 mm senza mettere mano a tutta la cifra in un colpo solo.

Il posizionamento resta quello di sempre, cioè un orologio pensato per chi passa molto tempo fuori, tra sport estremi e attività outdoor, ma con qualche passo avanti rispetto alla generazione precedente. I due elementi che pesano di più sono l’autonomia potenziata e l’arrivo di nuovi sensori biometrici, entrambi al servizio di un utilizzo prolungato e continuo, quello in cui un normale smartwatch tende a mostrare i propri limiti.

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Costruzione in titanio pensata per non aver paura di nulla

La cassa da 49 mm è forgiata in titanio e mantiene quel profilo inconfondibile con i bordi rialzati, che nascono con un compito molto semplice: proteggere il cristallo di zaffiro piatto dagli urti accidentali, quelli che in montagna o su una parete di roccia capitano senza preavviso. La sensazione di solidità è la firma di questa linea, e rimane il tratto più riconoscibile anche di Apple Watch Ultra 4.

Sul fronte acqua, i numeri parlano chiaro. La resistenza arriva fino a 100 metri di profondità, con omologazione sia per gli sport acquatici ad alta velocità sia per le immersioni subacquee. Non è un dettaglio da poco, perché sposta l’orologio da accessorio sportivo a strumento utilizzabile in contesti dove di solito servono dispositivi dedicati. Chi pratica attività in mare o in acque agitate sa quanto conti quella certificazione, al di là del marketing.

I nuovi sensori e il Punteggio di Preparazione

La parte più interessante riguarda il monitoraggio. I nuovi sensori scansionano la frequenza cardiaca in background ogni cinque secondi, mentre la variabilità cardiaca, la cosiddetta HRV, viene registrata a cicli di cinque minuti. Una rilevazione molto più fitta rispetto al passato, che genera una quantità di dati decisamente superiore e soprattutto più continua nel tempo.

Tutte queste informazioni finiscono nell’app Parametri Vitali, che le incrocia con quanto rilevato durante il sonno per costruire il Punteggio di Preparazione. Si tratta di un indice sintetico che valuta lo stato di freschezza muscolare e cardiovascolare, suggerendo se la giornata è adatta a spingere al massimo o se conviene piuttosto optare per un allenamento di scarico, o addirittura per il riposo completo. Un approccio che riprende logiche già viste in ambito sportivo professionale, ma tradotte in un numero leggibile a colpo d’occhio appena si alza il polso.

Il preordine su Amazon riguarda la versione GPS + Cellular da 49 mm, quella con connettività autonoma, proposta appunto a 909 euro. La rateizzazione in 5 soluzioni mensili senza interessi si applica direttamente in fase di acquisto, ed è l’elemento che rende l’operazione più digeribile rispetto al pagamento unico, soprattutto per un dispositivo che resta tra i più costosi del catalogo indossabili di Apple.