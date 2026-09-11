iPhone Duo è già su Amazon Italia ma arriva il 16 ottobre

iPhone Duo è arrivato sulle pagine di Amazon Italia, ma chi sperava di metterlo nel carrello subito dovrà rimandare l’operazione di qualche settimana. Il primo pieghevole di Apple, grande protagonista dell’ultimo evento dell’azienda, segue un calendario diverso rispetto agli altri modelli presentati nella stessa occasione, e la comparsa delle schede prodotto sul portale di e commerce non equivale ancora all’apertura dei preordini. Una distinzione che, vista la curiosità intorno al dispositivo, vale la pena chiarire bene.

Il punto è semplice. Mentre iPhone 18 Pro e Pro Max sono prenotabili a partire dal 12 settembre, iPhone Duo arriverà nei negozi italiani soltanto il 16 ottobre. Uno scarto di circa un mese che Apple ha scelto di mantenere, probabilmente per gestire con più calma il debutto di un prodotto che rappresenta una prima volta assoluta per l’azienda. Nel frattempo le pagine sono già online, complete e navigabili, con tutte le versioni previste già elencate.

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Su Amazon si può solo guardare, per ora

Chi passa dalle pagine di Amazon Italia troverà dunque il pieghevole al suo posto, ma con un pulsante diverso da quello che si aspetterebbe. Non c’è alcun tasto per il preordine. L’unica azione possibile, al momento, è l’aggiunta alla lista desideri, una funzione che serve essenzialmente a tenere traccia del prodotto e a ritrovarlo senza dover ripetere la ricerca quando la commercializzazione partirà davvero.

È una prassi che Amazon adotta spesso con i dispositivi non ancora ordinabili. Le schede vengono pubblicate in anticipo, così l’indicizzazione è già pronta e il catalogo risulta completo, però la parte transazionale resta congelata fino al momento giusto. Per iPhone Duo significa che tutte le configurazioni sono visibili e confrontabili, ma nessuna di queste può essere bloccata con un acquisto anticipato.

La differenza tra preordine e semplice presenza in catalogo, nel caso di un prodotto che promette di andare esaurito rapidamente, non è un dettaglio da poco. Il preordine consente di assicurarsi una delle prime unità disponibili, la lista desideri invece è soltanto un promemoria. Chi punta al primo giorno di disponibilità farà bene a tenerlo presente, perché al momento nessuna delle due opzioni garantisce una consegna al lancio.

Il prezzo e dove si trova già online

Sul fronte dei listini c’è però già un riferimento concreto. Apple iPhone Duo risulta disponibile online su Comet.it a 2.369 euro, cifra rilevata nell’aggiornamento del 10 settembre 2026 alle 11:07. Un importo che colloca il pieghevole in una fascia molto alta, del tutto coerente con la natura del prodotto e con il posizionamento che Apple ha storicamente scelto per le proprie novità più ambiziose.

Va detto che le quotazioni dei rivenditori, nelle settimane che precedono un lancio, tendono a muoversi. Il valore indicato fotografa quindi una situazione precisa in un momento preciso, non una garanzia per il futuro. Chi vuole restare aggiornato può monitorare le pagine dei singoli negozi, oppure appunto usare gli strumenti di Amazon per essere pronto quando il pulsante cambierà.

Il quadro, in sostanza, si riassume in due date. Il 12 settembre apre la stagione dei preordini per i modelli Pro, il 16 ottobre segna invece l’arrivo effettivo del pieghevole nei canali italiani. Fino a quel momento le schede su Amazon restano una vetrina, utile per farsi un’idea delle varianti disponibili e per prepararsi all’apertura delle vendite, senza possibilità di anticipare l’acquisto.