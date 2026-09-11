Samsung Galaxy Z Fold8, batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh

Le batterie al silicio-carbonio arrivano sui pieghevoli Samsung, e non si tratta di un semplice cambio di materiale nell’anodo. Per Galaxy Z Fold8 e per il fratello maggiore Galaxy Z Fold8 Ultra l’azienda coreana ha rimesso mano all’intera architettura della cella, con un obiettivo abbastanza chiaro: prendersi la maggiore densità energetica del silicio senza pagare dazio in termini di stabilità e sicurezza nel tempo. Il risultato più visibile è una capacità che sale fino a 5.000 mAh mantenendo uno spessore simile a quello del modello precedente, cosa non banale in dispositivi dove ogni decimo di millimetro conta.

Va detto subito che Samsung resta più prudente di altri. Alcuni concorrenti hanno già spinto molto più in là il pedale, mentre qui la scelta è stata di guadagnare capacità senza andare all’inseguimento dei numeri record.

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Perché il silicio promette tanto ma crea grattacapi

Il meccanismo di base è semplice da raccontare. In una batteria al silicio-carbonio una parte del materiale dell’anodo, di solito grafite, viene sostituita con una componente a base di silicio e carbonio. A parità di spazio si immagazzina più energia, e sulla carta il silicio arriva a una densità energetica anche dieci volte superiore rispetto alla grafite.

Il problema è che questo materiale si comporta un po’ come una spugna: durante i cicli di carica e scarica tende a espandersi e contrarsi. Se quel movimento non viene controllato per bene, le conseguenze si vedono sulla durata della cella e sul rischio di rigonfiamento nel lungo periodo. Ecco perché nessun produttore realizza anodi interamente in silicio-carbonio, il materiale viene sempre miscelato con altri componenti per bilanciare densità, tenuta meccanica e conduttività elettrica.

Quale sia la percentuale di silicio utilizzata nei nuovi pieghevoli Samsung non l’ha detto. Come riferimento generale, molti costruttori si attestano intorno al 10% in peso nell’anodo, con qualche soluzione che sale oltre.

Rivestimenti, additivi e un separatore ridisegnato

La parte interessante riguarda proprio gli interventi sull’architettura. Nell’anodo è stato aggiunto un sottile rivestimento in carbonio che serve a tenere sotto controllo la reattività delle particelle di silicio-carbonio, smorzando le variazioni improvvise di volume durante i cicli. Sul catodo, invece, si lavora con un sistema di rivestimento e drogaggio pensato per mantenere stabile la superficie del materiale e l’integrità della struttura anche quando la cella lavora a tensioni più alte.

Modifiche anche all’elettrolita, con additivi specifici che favoriscono la formazione di uno strato protettivo sulla superficie del silicio. Meno reattività, quindi, e maggiore stabilità nell’uso prolungato. Infine il separatore, il sottilissimo elemento in polimero che sta tra anodo e catodo: nei nuovi modelli ha una struttura ad alta porosità che facilita il movimento degli ioni pur conservando resistenza meccanica e stabilità termica.

C’è poi il capitolo ricarica. Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra adottano un sistema a doppio percorso che distribuisce l’energia in modo più efficiente all’interno del pacco batteria. Doppio vantaggio, almeno nelle intenzioni: più velocità e una gestione migliore del calore generato durante il processo. Entrambi raggiungono così una ricarica cablata a 45 W. Discorso diverso per Galaxy Z Flip8, dove il sistema di ricarica è stato ottimizzato tenendo conto dei vincoli di spazio e delle esigenze termiche, lasciando però sostanzialmente invariate capacità e tecnologia di ricarica rispetto alla generazione precedente.

Un passo avanti, ma con il freno tirato

Il confronto con la concorrenza aiuta a inquadrare la scelta. Dispositivi come Motorola Razr Fold, vivo X Fold 5 e OPPO Find N6 montano batterie al silicio da 6.000 mAh, mentre Samsung si ferma a 5.000 mAh. Capacità comunque superiore alla generazione passata, e per la serie Fold è un salto significativo.

Il punto vero, però, non sta soltanto nei milliampere. L’azienda coreana sembra voler dimostrare che il silicio-carbonio può funzionare anche dentro apparecchi sottili e meccanicamente complicati come i pieghevoli, intervenendo su ogni singolo strato della batteria per domare i problemi legati alla densità energetica più alta. Il debutto su questi modelli potrebbe essere il primo passo verso celle ancora più capienti sui futuri Galaxy.