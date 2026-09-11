CXMT fa causa al Pentagono: cosa c’entra Apple con i chip

Il braccio di ferro sul prezzo delle memorie ha trovato una nuova sede, e non è una sala riunioni: CXMT ha portato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti davanti a un tribunale federale, chiedendo di essere cancellata dall’elenco delle aziende ritenute legate all’esercito cinese. Changxin Memory Technologies, questo il nome completo del produttore, gioca una partita che riguarda molto da vicino anche Apple, dato che la richiesta arriva poco dopo che la società di Cupertino avrebbe chiesto al governo statunitense il permesso di acquistare componenti di memoria proprio da quel fornitore, con l’idea di impiegarli in dispositivi futuri, soprattutto quelli destinati al mercato cinese. Una mossa legale, quindi, ma con un evidente peso industriale. Perché finché quel nome resta su una lista compilata dal Pentagono, qualsiasi trattativa con i grandi clienti occidentali parte già in salita.

Cosa contesta il produttore cinese

L’inserimento nella lista risale a gennaio 2025, quando il Pentagono ha classificato CXMT tra le società considerate collegate all’apparato militare di Pechino. Sul piano pratico non si tratta di un divieto assoluto, ma il danno politico e reputazionale è tangibile, e complica enormemente la costruzione di rapporti commerciali stabili con aziende come Apple.

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Nella causa depositata, l’azienda respinge in blocco l’accusa. Sostiene di non avere alcun legame con le forze armate, di progettare e produrre chip di memoria destinati solo a prodotti commerciali e civili, e contesta soprattutto la mancanza di prove capaci di giustificare quella designazione. C’è poi un dettaglio che rende la vicenda decisamente meno lineare del previsto. A febbraio il Dipartimento della Difesa aveva pubblicato un avviso in cui annunciava la rimozione del produttore dall’elenco, per poi ritirare quello stesso avviso dopo poche ore. Quando a giugno la lista è stata aggiornata di nuovo, il nome era ancora lì. Ed è esattamente su questa gestione altalenante che i legali di CXMT stanno costruendo una delle argomentazioni principali per chiedere l’annullamento della designazione.

Dietro la politica c’è il costo dei chip

Il vero motore di tutta la faccenda, però, è economico. I prezzi di componenti fondamentali come le memorie DRAM e NAND sono cresciuti in fretta, e in alcuni segmenti hanno superato di molto i livelli registrati prima dell’attuale fase di scarsità. Apple ha già dovuto adeguarsi ritoccando verso l’alto i listini di alcuni prodotti, e Tim Cook ha spiegato senza giri di parole che l’impatto del costo delle memorie è diventato sempre più difficile da assorbire. Da qui l’interesse concreto di Cupertino ad allargare la rosa dei fornitori. La Cina, in questo scenario, rappresenta una delle poche alternative credibili al gruppo di produttori che oggi domina il mercato mondiale. CXMT sta investendo in modo pesante sulla produzione di DRAM, mentre Yangtze Memory Technologies punta sul comparto NAND. Due nomi che, se sdoganati, cambierebbero gli equilibri della catena di fornitura.

Perché la questione riguarda anche chi compra un iPhone

Per chi acquista un dispositivo, l’ingresso di un nuovo fornitore avrebbe un doppio effetto. Da un lato la possibilità di abbassare direttamente il costo dei componenti, dall’altro, e forse è l’aspetto più rilevante, un aumento del potere negoziale di Apple nei confronti dei produttori storici. Avere più opzioni sul tavolo significa poter trattare meglio, e in un momento in cui il prezzo dei chip di memoria pesa in maniera crescente sui costi di produzione, la differenza non è marginale.

Resta il fatto che una eventuale cancellazione dalla lista non porterebbe con sé alcun contratto automatico. Nessuna firma garantita, nessun accordo già scritto. Toglierebbe però di mezzo uno degli ostacoli politici più solidi alla collaborazione tra CXMT e Apple, ed è precisamente il risultato che il produttore cinese proverà a ottenere davanti ai giudici americani.