HyperOS 4, Xiaomi taglia i modelli: serve Android 17

Chi aspettava HyperOS 4 con la certezza che sarebbe arrivato anche sui dispositivi Xiaomi di qualche anno fa potrebbe dover ridimensionare le aspettative, perché la lista dei modelli compatibili sembra più corta di quanto si pensasse. La nuova interfaccia proprietaria della casa cinese promette parecchio, tra ritocchi estetici, prestazioni generali più solide e funzioni di intelligenza artificiale, ma non tutti gli smartphone del catalogo sembrano destinati a vederla. Alcuni resteranno fuori, e non necessariamente quelli più vecchi in senso assoluto.

La lista dei modelli e il numero che non torna

Le informazioni circolate parlano di un elenco composto da 112 modelli, dei quali però solo 108 avrebbero superato la fase di test interni per HyperOS 4. Una differenza piccola sulla carta, quattro dispositivi, ma che racconta una tendenza più ampia. Fino a oggi Xiaomi aveva tenuto una linea piuttosto inclusiva, portando le sue interfacce anche su terminali rimasti indietro con la versione di Android sottostante. Il caso più recente è quello di HyperOS 3, che pur con qualche funzione mancante qua e là era arrivato su parecchi modelli fermi ad Android 15.

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Quella filosofia, a quanto pare, potrebbe non valere più. Ed è un cambio di passo che vale la pena capire bene, perché tocca direttamente chi possiede un telefono comprato due o tre anni fa e sperava di allungarne la vita software senza spendere altro.

Il nodo Android 17 e cosa cambia per gli utenti

Il punto centrale della vicenda riguarda il requisito di base. Secondo le indiscrezioni, l’accesso a HyperOS 4 sarebbe garantito soltanto ai dispositivi che hanno già ricevuto Android 17. Tradotto in pratica, chi si ferma ad Android 16 rimarrebbe fuori, insieme naturalmente a tutti quelli con versioni precedenti. Una soglia netta, senza le eccezioni a cui l’azienda aveva abituato negli anni scorsi.

Il motivo, almeno stando a quanto emerge, ha a che fare con i conti. Adattare una nuova interfaccia a sistemi operativi più vecchi costa tempo e risorse, e la riduzione delle spese in ricerca e sviluppo sembra passare anche da qui. Meno versioni da supportare significa meno lavoro di adattamento, meno test, meno correzioni successive. Dal punto di vista industriale ha una sua logica, dal punto di vista di chi usa il telefono un po’ meno.

Vale la pena ricordare che si tratta comunque di rumor. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi ha finora confermato né smentito la questione, e le liste che girano in questi casi hanno una precisione variabile. Capita spesso che elenchi di questo tipo vengano poi rivisti, ampliati o ridotti, quando l’azienda passa dalla fase di test a quella di distribuzione vera e propria.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il quadro dovrebbe chiarirsi con il procedere dei test interni. Il divario tra i 112 modelli censiti e i 108 che avrebbero superato la verifica potrebbe restare tale oppure cambiare, in un senso o nell’altro, prima del rilascio pubblico. Gli aggiornamenti software di questa portata seguono quasi sempre un percorso a tappe, con la Cina in prima fila e le versioni globali a ruota, e le liste definitive tendono ad arrivare vicino al lancio effettivo.

Nel frattempo chi possiede uno smartphone Xiaomi può farsi un’idea abbastanza precisa della propria posizione guardando alla versione di Android installata. Se il dispositivo ha già ricevuto o riceverà Android 17, le probabilità di rientrare nell’aggiornamento sono alte. Se invece si è fermi a versioni precedenti, il discorso si complica parecchio rispetto a quanto accaduto con HyperOS 3.

Le comunicazioni ufficiali dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi, quando l’azienda scoprirà le carte sul calendario di distribuzione e sull’elenco definitivo dei dispositivi ammessi alla nuova interfaccia.