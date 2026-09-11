Nothing Headphone (a) in offerta su Amazon: prezzo a 129 euro

Chi cerca un paio di cuffie circumaurali senza svuotare il portafoglio trova su Amazon un’occasione interessante, perché le Nothing Headphone (a) sono scese a 129 euro grazie a uno sconto del 19% applicato direttamente sulla scheda prodotto. Un taglio di prezzo non enorme sulla carta, ma su un modello che punta tutto su autonomia e cancellazione del rumore fa una certa differenza.

Il marchio londinese, ormai lo sanno anche i meno appassionati, ha costruito la propria identità su un design riconoscibile e su prodotti che cercano di dare qualcosa in più rispetto alla fascia di prezzo in cui si collocano. Queste cuffie over ear seguono la stessa logica, con una scheda tecnica che tiene insieme ascolto ad alta risoluzione, controlli fisici e una batteria pensata per resistere a settimane intere di utilizzo occasionale.

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Autonomia da record e ricarica rapida

Il numero che salta subito all’occhio riguarda la batteria. Le Nothing Headphone (a) integrano due batterie principali capaci di garantire fino a 135 ore di riproduzione, che tradotto in giorni significa oltre cinque giornate piene di ascolto continuato. Difficile immaginare uno scenario reale in cui si arrivi a consumarle tutte in una volta sola, il che vuol dire che per la maggior parte delle persone la ricarica diventa un pensiero da affrontare una volta ogni tanto.

Attivando la Cancellazione Attiva del Rumore il conto ovviamente cambia, ma resta comunque generoso: il chipset dual core permette di tenere l’ANC accesa per più di 75 ore con una singola carica. Anche in questo caso si parla di cifre che coprono tranquillamente più giorni di pendolarismo, viaggi in treno o sessioni di lavoro in ufficio con il rumore di fondo dei colleghi.

C’è poi la ricarica rapida, quella funzione che salva la giornata quando ci si accorge all’ultimo momento di aver lasciato le cuffie scariche. Cinque minuti attaccati all’alimentazione bastano per ottenere fino a 8 ore di riproduzione. Per il ciclo completo, dallo zero al 100%, servono invece circa due ore.

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Cancellazione del rumore e qualità audio

Il sistema di cancellazione del rumore sfrutta l’intelligenza artificiale insieme a una configurazione con doppi microfoni feedforward e feedback, pensata per abbattere le distrazioni ambientali prima che arrivino all’orecchio. Non si tratta di un interruttore acceso o spento: sono disponibili tre livelli distinti di intensità, così da regolare l’isolamento a seconda di dove ci si trova.

Accanto all’ANC c’è la Modalità Trasparenza, che fa esattamente il contrario e lascia passare i suoni dell’ambiente circostante in tempo reale. Utile quando si cammina per strada, quando qualcuno chiama da un’altra stanza o semplicemente quando serve sentire l’annuncio in stazione senza doversi sfilare le cuffie dalla testa.

Sul fronte puramente sonoro, le Headphone (a) dispongono della certificazione Hi-Res Audio valida sia per l’ascolto cablato sia per quello wireless. Non capita spesso di trovare entrambe le modalità coperte in questa fascia, e per chi ascolta musica da servizi di streaming ad alta qualità è un dettaglio che pesa.

Controlli fisici, una scelta controcorrente

Ultimo elemento, ma per molti utenti tutt’altro che secondario: i controlli. Nothing ha scelto di abbandonare la strada delle superfici touch, spesso imprecise e capaci di attivarsi per sbaglio, puntando invece su un sistema misto composto da un pulsante meccanico, una rotellina e una levetta. Tre comandi fisici, con feedback reale sotto le dita, che permettono di gestire volume, tracce e modalità di ascolto senza guardare lo schermo dello smartphone.

L’offerta è attiva sulla pagina prodotto di Amazon, dove il prezzo finale d’acquisto risulta di 129 euro con lo sconto già applicato.