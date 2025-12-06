Samsung Galaxy Z Fold 8 sarà il pieghevole migliore di tutti, ecco perché

Le anticipazioni dedicate a Samsung Galaxy Z Fold 8 delineano un quadro molto diverso rispetto ai modelli precedenti. Secondo le informazioni condivise dal leaker @kro_roe, Samsung avrebbe rivisto l’architettura interna del dispositivo per ottenere due miglioramenti da sempre richiesti: una gestione più efficiente dello spazio e un sistema di ricarica sensibilmente più rapido. La ricarica cablata dovrebbe arrivare fino a 45W, lo stesso valore già visto su Galaxy Z TriFold, con un tempo di ricarica notevolmente inferiore rispetto all’attuale generazione, che richiede circa 90 minuti per passare da zero a cento.

Per quanto concerne la batteria, le indiscrezioni indicano l’abbandono dell’unità da 4.400 mAh utilizzata ininterrottamente dal Galaxy Z Fold 3 del 2021. L’ottimizzazione degli spazi interni renderebbe possibile un incremento significativo della capacità: non ci sono numeri confermati, ma il traguardo dei 5.000 mAh appare plausibile e consentirebbe un miglioramento concreto dell’autonomia quotidiana.

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Le altre novità attese: S Pen e piega quasi invisibile

Il potenziamento energetico non sarebbe l’unico intervento previsto. Tra le novità più discusse figura il ritorno della S Pen, insieme a un’evoluzione del display pieghevole con una piega meno percepibile, segnale che Samsung starebbe puntando a rifinire ogni aspetto dell’esperienza d’uso. Il precedente Galaxy Z Fold 7 ha migliorato peso, spessore e comparto fotografico, ma non ha raggiunto un equilibrio perfetto in tutti i settori. Le informazioni trapelate fanno pensare che il nuovo modello voglia colmare proprio questi ultimi dettagli.

Il 2026 come anno cruciale per i pieghevoli

Il 2026 sembra destinato a diventare un punto di svolta per il mercato dei pieghevoli. Il Galaxy Z Fold 8 potrebbe arrivare in più varianti, segnando una maturazione definitiva del progetto iniziato con le generazioni precedenti. Questa evoluzione appare strategica anche perché, secondo i rumor, Apple sarebbe pronta a debuttare nello stesso anno con il suo primo iPhone pieghevole. Le indiscrezioni indicano un dispositivo avanzato sin dall’inizio, privo di piega visibile e con un approccio progettuale meno vincolato dalle difficoltà delle generazioni iniziali.

In questo scenario, Samsung avrebbe la necessità di presentarsi con un pieghevole capace di rappresentare lo stato dell’arte. Le indiscrezioni sul Galaxy Z Fold 8 suggeriscono che la direzione intrapresa sia quella corretta.