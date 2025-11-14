Samsung Galaxy Z TriFold, emergono le specifiche: display da 10 pollici e batteria top

Il progetto del primo pieghevole “a tre pannelli” di Samsung sembra ormai pronto a mostrarsi. Il dispositivo dovrebbe chiamarsi Galaxy Z TriFold, una denominazione che Evan Blass considera definitiva nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. L’insider, storicamente affidabile quando si parla di mobile, parla di “final branding” e condivide anche un profilo tecnico piuttosto completo, legato al debutto atteso nei primi giorni di dicembre.

La peculiarità che distinguerà questo foldable dagli altri ovviamente sarà rappresentata dalle due cerniere, che permetteranno infatti al dispositivo di richiudersi su sé stesso in tre sezioni. Il pannello esterno sarà un classico display da 6,5 pollici, la stessa diagonale vista sul Galaxy Z Fold7. È però il pannello interno a rappresentare la novità più importante: una volta aperto, grazie al meccanismo “a fisarmonica”, raggiungerà i 10 pollici, con un incremento di 2 pollici rispetto al formato del Fold7. Una scelta che punta a offrire uno spazio di lavoro più ampio senza rinunciare alla portabilità.

Luminosità, batteria e comparto fotografico

Sul fronte della luminosità, lo schermo esterno arriverà fino a 2.600 nit, valore utile soprattutto all’aperto, mentre quello interno potrà toccare 1.600 nit nelle situazioni che lo richiedono. Il profilo laterale presenterà spessori diversi per ciascuna delle tre sezioni: 3,9 mm, 4 mm e 4,2 mm. Si tratta di variazioni minime, appena 0,3 mm tra la parte più sottile e quella più spessa, probabilmente legate alla disposizione interna dei componenti, in particolare dei moduli batteria.

Proprio la batteria rappresenta una delle differenze più evidenti rispetto al Fold7. Galaxy Z TriFold dovrebbe integrare una capacità complessiva pari a 5.437 mAh, oltre 1.000 mAh in più rispetto al modello pieghevole tradizionale della famiglia Galaxy Z. Considerando la presenza di un display interno più grande, questo incremento diventa necessario, ma lascia comunque immaginare un miglioramento dell’autonomia complessiva nell’uso misto tra schermo interno ed esterno.

Secondo le informazioni condivise da Blass, la fotocamera principale raggiungerà i 200 MP, la stessa risoluzione già adottata sul modulo wide posteriore del Galaxy Z Fold7. Un dettaglio che suggerisce la continuità con il sensore visto sul modello precedente.