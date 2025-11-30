Samsung Galaxy S27 Ultra, emergono i primi dettagli sulle fotocamere

La famiglia Galaxy S27 non arriverà sul mercato prima del 2027 ma alcuni analisti stanno già iniziando ad indicare le possibili novità dei flagship di Samsung. Stando a quanto rivelato dal noto leaker Ice Universe, sembra che l’azienda coreana non apporterà grandi cambiamenti al comparto fotografico della variante Ultra.

In molti si aspettavano che Samsung andasse a rivoluzionare le fotocamere dei Galaxy S27 Ultra introducendo una nuova ottica principale. Infatti, il sensore da 200 megapixel 1/1,3″ è in uso dal Galaxy S23 Ultra e da allora non ha subito grandi cambiamenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le indiscrezioni sembravano orientate verso l’adozione di un sensore Sony LYT-901 da 200 MP con formato 1/1,12″. Tale soluzione è indicata come un grande passo avanti nella fotografia mobile e sarebbe stato perfetto per device che puntano molto sulla qualità delle foto.

I leaker stanno iniziando a parlare dell’ottica principale del prossimo Galaxy S27 Ultra, il flagship di Samsung che debutterà nel 2027

Purtroppo, Ice Universe sostiene con largo anticipo che tale sensore non arriverà sui futuri flagship Samsung. L’azienda coreana produce in proprio i sensori fotografici e nel corso di questi anni è riuscita a diminuire le dimensioni mantenendo invariata la risoluzione.

La soluzione più probabile è che Samsung vada ad utilizzare una versione aggiornata dell’ottica ISOCELL HPX / HP9 con una dimensione ridotta e migliori capacità di acquisizione delle immagini. Questo processo si sussegue da anni e l’azienda è riuscita a migliorare la resa attraverso l’elaborazione software più che da upgrade hardware.

Partendo da queste premesse, appare chiaro che Samsung non guarda al Galaxy S27 Ultra come il capostipite di una nuova generazione di cameraphone. Il dispositivo, salvo cambiamenti che potrebbero benissimo avvenire nel corso dei prossimi anni, andrà a migliorare ulteriormente un hardware maturo e un software in continua evoluzione.

Non resta che attendere maggiori dettagli che, certamente, emergeranno nel corso dei prossimi mesi.