La prossima generazione di top di gamma firmata Samsung non conterà tre modelli ma quattro. Accanto ai consueti Galaxy S27, Galaxy S27+ e Galaxy S27 Ultra dovrebbe infatti arrivare anche un dispositivo del tutto inedito, chiamato Galaxy S27 Pro. E l’aspetto della nuova famiglia, con ogni probabilità, è già noto: un video dedicato alle cover dei quattro smartphone offre l’ennesima conferma sul fronte del design, in linea con quanto emerso nelle scorse settimane.

Un quarto modello nella famiglia Galaxy S27

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Credits: TecnoAndroid

La novità più evidente riguarda proprio la composizione della gamma. Per diverse generazioni Samsung ha costruito la propria serie di punta attorno a tre varianti, con il modello base, la versione Plus e l’Ultra a occupare la parte più alta del listino. Con Galaxy S27 lo schema cambia e si allarga grazie all’ingresso di Galaxy S27 Pro, un nome mai visto prima nella linea S del colosso sudcoreano.

Sul fronte estetico le informazioni circolano da tempo. Sono già trapelate numerose indiscrezioni sull’aspetto dei nuovi telefoni, comprese immagini di modellini realizzati a partire dai presunti file CAD, cioè i progetti tecnici che di solito vengono usati dai produttori di accessori per preparare custodie e protezioni prima del lancio ufficiale. Materiale di questo tipo, quando arriva in quantità e da più parti, tende a disegnare un quadro abbastanza preciso di quello che vedremo una volta presentati i dispositivi.

Va detto con chiarezza che al momento non c’è nulla di ufficiale. Samsung non ha confermato né i nomi né le caratteristiche dei nuovi modelli, e tutto ciò che si sa proviene da fughe di notizie. Eppure in situazioni come questa conta molto la coerenza delle indiscrezioni. Ogni nuova indicazione che va nella stessa direzione delle precedenti rende lo scenario più solido, e la serie Galaxy S27 sembra ormai rientrare in questa categoria.

Il video delle cover di Thinborne conferma il design

L’ultimo tassello arriva dall’account Thinborne, che ha condiviso una breve clip in cui mostra le custodie pensate per l’intera famiglia Galaxy S27. Nel video compaiono le cover destinate a tutti e quattro i modelli, e proprio per questo il filmato rappresenta un’ulteriore conferma su quello che sarà l’aspetto dei futuri smartphone. Una custodia, del resto, deve calzare alla perfezione sul telefono a cui è destinata, e per questo riflette in modo piuttosto fedele dimensioni e forme del dispositivo.

Il post accompagnato dal video ha anche un tono piuttosto ironico. L’account ha infatti scherzato sul fatto di non aver bisogno dei classici leaker, spiegando di aver testato le custodie per la serie Galaxy S27 già da qualche giorno. Nel messaggio sono stati inoltre citati due nomi molto noti nel mondo delle anticipazioni tecnologiche, ovvero alexmaxham e UniverseIce, quest’ultimo tra le fonti più seguite quando si parla di dispositivi Samsung.

Il contenuto della clip si inserisce dunque in un filone di indiscrezioni già ricco, che comprende i rendering e i modellini ricavati dai file CAD circolati in precedenza. Le custodie mostrate da Thinborne non aggiungono necessariamente elementi nuovi rispetto a quanto già emerso, ma ribadiscono la stessa impostazione estetica e rafforzano l’ipotesi di una gamma composta da Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra. Per ora, quindi, il quadro sul design dei quattro modelli resta affidato alle anticipazioni non ufficiali, con le cover di Thinborne come ultima conferma in ordine di tempo.

Fonte: TecnoAndroid