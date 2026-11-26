Apple ha distribuito un nuovo firmware per il Siri Remote di quarta generazione, il telecomando che accompagna Apple TV e che ormai molti utenti usano ogni giorno senza pensarci troppo. L’aggiornamento riguarda proprio il software interno dell’accessorio, quella parte che di solito resta invisibile ma che regola il funzionamento di tasti, connessione e comandi. Non si tratta quindi di una novità legata al sistema operativo del box multimediale ma di un intervento mirato sul Siri Remote di quarta generazione, distribuito da Cupertino con la consueta discrezione.

Gli aggiornamenti di questo tipo arrivano spesso senza annunci altisonanti. Apple li rilascia in modo silenzioso e lascia che sia il dispositivo stesso a gestire l’installazione. Per chi possiede il telecomando la questione principale diventa allora capire quale versione è montata sul proprio accessorio e se il nuovo pacchetto è già stato applicato oppure no.

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Che cosa cambia con il nuovo firmware

Un aggiornamento firmware agisce su un livello diverso rispetto a quello delle classiche app o del sistema operativo. Parliamo del codice che fa dialogare il telecomando con Apple TV e che ne governa le funzioni di base. Apple in genere non accompagna questi rilasci con note dettagliate, per cui gli interventi restano spesso poco descritti nel dettaglio. Quello che conta per l’utente è avere sempre il software più recente installato, così da contare sulla versione più aggiornata messa a disposizione dall’azienda.

Il nuovo pacchetto è destinato esclusivamente al telecomando di quarta generazione. Chi utilizza modelli precedenti non troverà dunque alcuna novità su questo fronte. È un dettaglio da tenere presente prima di mettersi a cercare l’aggiornamento tra i menu, soprattutto in casa dove convivono più Apple TV acquistate in momenti diversi e magari accompagnate da telecomandi di generazioni differenti.

Come controllare e installare l’aggiornamento

La procedura è piuttosto semplice e non richiede strumenti particolari. Il Siri Remote non dispone di un pulsante dedicato all’installazione manuale del firmware. L’aggiornamento viene scaricato e applicato in automatico quando il telecomando è abbinato ad Apple TV e si trova nelle vicinanze del dispositivo. Basta quindi usarlo normalmente e lasciare che il sistema faccia il suo lavoro in sottofondo.

Per verificare la versione installata occorre aprire le Impostazioni di Apple TV e spostarsi nella sezione dedicata a telecomandi e dispositivi. Da lì si accede alla scheda del telecomando, dove compaiono alcune informazioni sull’accessorio tra cui proprio la versione del firmware. Confrontando questo dato con quella più recente rilasciata da Apple si capisce subito se il telecomando è già aggiornato oppure se deve ancora ricevere il nuovo pacchetto.

Nel caso in cui la versione mostrata non sia quella più recente non c’è motivo di preoccuparsi. Il rilascio avviene in modo graduale e l’installazione può richiedere un po’ di tempo. Mantenere il telecomando carico e vicino ad Apple TV aiuta a velocizzare l’operazione, dato che il trasferimento del firmware passa attraverso la connessione tra i due dispositivi. Anche tenere il box acceso e collegato alla rete è utile perché il pacchetto viene recuperato proprio tramite Apple TV.

Dopo qualche ora di normale utilizzo conviene tornare nella stessa schermata delle Impostazioni per controllare di nuovo. Se il numero di versione è cambiato significa che il nuovo firmware è stato installato correttamente sul Siri Remote di quarta generazione e il telecomando è pronto per l’uso con il software più recente distribuito da Apple.

Fonte: TecnoAndroid