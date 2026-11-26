La battaglia legale tra Apple ed Epic Games arriva davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti con uno schieramento sempre più ampio a sostegno della software house. Nel ricorso con cui Cupertino punta a ribaltare la condanna per oltraggio civile, Epic ha incassato l’appoggio di 32 stati e del Distretto di Columbia, oltre a quello di grandi sviluppatori, esperti di diritto ed ex giudici federali.

Per capire la portata di questa mossa conviene fare un passo indietro. Lo scontro sulle regole dell’App Store si sta giocando su due fronti paralleli. Da una parte c’è la Corte Suprema, chiamata a esaminare la condanna per oltraggio. Dall’altra il tribunale distrettuale, dove le due aziende discutono su quale commissione Apple possa eventualmente applicare agli acquisti effettuati tramite sistemi di pagamento esterni.

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La condanna è arrivata quando la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Apple aveva violato un’ingiunzione precedente. In pratica la giudice aveva ordinato all’azienda di permettere agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso metodi di pagamento alternativi fuori dall’App Store. Apple ha consentito i link esterni ma ha imposto una commissione del 27% sugli acquisti conclusi attraverso quei collegamenti.

Apple vs Epic Games: il percorso del ricorso fino alla Corte Suprema

Da quel momento Cupertino ha cercato in ogni modo di far cadere la sentenza, sostenendo che l’ingiunzione originale non vietasse esplicitamente le commissioni e le altre restrizioni introdotte sugli acquisti esterni. Il Nono Circuito ha però confermato l’oltraggio civile e respinto la richiesta di un nuovo esame. A quel punto Apple si è rivolta alla Corte Suprema, che ha accettato di ascoltare il ricorso.

C’è un dettaglio importante. I giudici supremi valuteranno soltanto lo standard giuridico usato per confermare la condanna e non la questione separata di quale commissione Apple possa chiedere sui pagamenti esterni. Quel nodo resta nelle mani del tribunale distrettuale, dove il procedimento è andato avanti nonostante i tentativi dell’azienda di sospenderlo in attesa della pronuncia della Corte Suprema.

Con le udienze orali fissate per l’11 gennaio 2027, il caso ha visto parecchio movimento nelle ultime settimane. A settembre è arrivata la memoria iniziale di Apple e questo mese la risposta di Epic Games. Sempre a settembre Cupertino aveva raccolto il sostegno di diverse organizzazioni come la Washington Legal Foundation, l’International Center for Law and Economics, la Computer & Communications Industry Association e la Camera di Commercio degli Stati Uniti. Il governo americano ha presentato invece una memoria neutrale, secondo cui l’oltraggio non era giustificato per la commissione del 27% ma lo era per le restrizioni sul design dei pulsanti.

Stati, sviluppatori ed esperti al fianco di Epic

La settimana scorsa sono stati depositati in tutto 9 amicus brief a favore di Epic Games. Uno di questi è guidato dallo Utah e sottoscritto da altri 31 stati più il Distretto di Columbia. Nel documento si legge che il tribunale ha giustamente ritenuto Apple colpevole di oltraggio per aver continuato una condotta anticoncorrenziale già vietata. Secondo gli stati l’azienda avrebbe rimosso le restrizioni solo sulla carta, imponendo nuovi vincoli molto simili ai precedenti e con lo stesso risultato. Il testo aggiunge che Apple avrebbe agito in malafede, sapendo di sbagliare e nascondendolo alla corte anche con testimonianze false.

Gli stati sostengono inoltre che le ingiunzioni nei casi di concorrenza non possono offrire una tutela completa senza affrontare gli effetti ancora in corso dei comportamenti anticoncorrenziali. Interpretarle in modo restrittivo ne vanificherebbe lo scopo.

Argomentazioni simili ricorrono nelle altre memorie, tra cui quella congiunta di Spotify, Match Group e Microsoft. Le tre aziende affermano di conoscere in prima persona gli effetti della condotta di Apple e dei suoi tentativi di aggirare le regole, aggiungendo che le nuove restrizioni non erano diverse da quelle illecite che avevano sostituito.

Anche un gruppo di ex giudici federali ha preso posizione. Quando una parte cerca di eludere un’ingiunzione appoggiandosi al suo testo letterale, i tribunali devono poter usare l’oltraggio per scoraggiare e correggere l’elusione. Altrimenti sarebbero costretti a rincorrere ogni possibile scappatoia, provando a prevedere qualsiasi modo per aggirare un provvedimento.

Sulla stessa linea si muovono la Little Tech Association, l’American Antitrust Institute, Public Knowledge e la Electronic Frontier Foundation, con alcune memorie che si soffermano anche su come i limiti ai link di pagamento esterni possano incidere su scelta dei consumatori, prezzi e concorrenza. Tra i firmatari a sostegno di Epic figurano inoltre un gruppo di studiosi di rimedi e procedura civile guidato da Christine Bartholomew, l’American Association for Justice e infine The Coring Company, Coronavirus Reporter Corporation, Greenflight Venture Corporation e Jeffrey D. Isaacs.

Fonte: TecnoAndroid