Un cammello vampiro con quattro zanne ricurve si aggirava per le grandi pianure del Nord America circa 13 milioni di anni fa. Detta così sembra la trama di un film dell’orrore a basso costo, eppure è il cuore di un nuovo studio scientifico che descrive questa strana creatura del Miocene, arrivata a un nome ufficiale soltanto dopo decenni di attesa. Fino a oggi l’animale non ne aveva nemmeno uno. Il soprannome è inevitabile e anche un po’ ingannevole. Chi immagina un predatore assetato di sangue resterà deluso perché questo antico parente dei cammelli era un tranquillo erbivoro. Le sue zanne avevano un aspetto minaccioso ma la dieta raccontava tutt’altra storia, fatta di vegetali e non di prede da azzannare.

Proprio questo contrasto rende il personaggio così affascinante. Da una parte c’è l’aspetto da vampiro, con quelle punte ricurve che farebbero pensare a un cacciatore spietato, dall’altra un comportamento alimentare decisamente più mite. Un caso in cui l’apparenza inganna parecchio e in cui il nomignolo affibbiato all’animale va preso con un sorriso più che alla lettera.

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Un cammello del Miocene con zanne da vampiro

Per farsi un’idea della figura bisogna pensare a un animale dalle zampe lunghe e dal collo altrettanto allungato, una silhouette che ricorda da vicino quella dei cammelli moderni. Fin qui niente di sconvolgente. Il dettaglio che cambia tutto riguarda la bocca, dove spuntavano quattro zanne ricurve capaci di dare a questo quadrupede un’aria decisamente inquietante.

C’è però una particolarità che rende la scoperta ancora più interessante. Le zanne non erano un tratto comune a tutti gli esemplari ma comparivano nei maschi. Una differenza così marcata tra i sessi rende il ritratto di questo cammello vampiro ancora più singolare rispetto all’immagine che normalmente si associa alla sua famiglia, fatta di animali pacifici e senza armi vistose in bella mostra.

Decenni di attesa per dare un nome alla creatura

Uno degli aspetti più curiosi di tutta la vicenda è proprio il tempo trascorso. Questa specie del Miocene è rimasta per decenni senza una descrizione formale e quindi senza un’identità precisa nel grande catalogo della vita del passato. Il nuovo studio colma finalmente questa lacuna e regala all’animale quella collocazione che gli mancava da tanto.

Il contesto geografico aggiunge un altro tassello. Le pianure nordamericane di 13 milioni di anni fa ospitavano anche questi cammelli dal collo lungo, che vi vagavano nutrendosi di piante nonostante una dentatura da vampiro. L’accostamento tra un aspetto feroce e abitudini alimentari del tutto pacifiche è ciò che ha fatto nascere l’etichetta, più suggestiva che realmente descrittiva.

Si tratta insomma di un erbivoro a tutti gli effetti. Le quattro zanne presenti nei maschi convivevano con una dieta vegetale, e questo basta a smontare l’immagine del mostro succhiasangue che il soprannome potrebbe evocare. Il cammello vampiro del Nord America ha così ottenuto il suo nome dopo un’attesa lunghissima, entrando a pieno titolo tra le creature più bizzarre che popolavano quelle terre circa 13 milioni di anni fa.

Fonte: TecnoAndroid