Il Black Friday Amazon porta con sé uno degli sconti più convenienti della stagione per chi tiene d’occhio i dispositivi indossabili di Samsung. Galaxy Watch9 nella versione da 44mm Graphite con connettività LTE scende infatti a 325,47 euro e tocca così il suo minimo storico, ben lontano dai 489 euro del listino. Si tratta dello smartwatch di punta della serie standard, quello equipaggiato con il nuovo chip a 3nm di Qualcomm, un monitoraggio della salute potenziato dall’intelligenza artificiale, una costruzione resistente agli urti certificata secondo lo standard militare e ben 3 anni di garanzia.

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Galaxy Watch9 e il salto di qualità firmato Snapdragon Wear Elite

Il vero cuore di questa generazione è il nuovo Qualcomm Snapdragon Wear Elite SDW6100, realizzato con processo produttivo a 3nm e già visto all’opera su Galaxy Watch Ultra 2. È la prima volta che un processore di questo calibro arriva sulla linea standard. L’architettura a cinque core affianca un Cortex A78 da 2,1GHz a quattro Cortex A55 da 2,0GHz, con una CPU fino al 32% più veloce e una GPU fino al 19% più potente rispetto a Watch8. Tanta potenza non è fine a se stessa perché consente di far girare un modello di AI da 2 miliardi di parametri interamente sull’orologio, così le funzioni dedicate al benessere restano attive anche quando manca la connessione.

Passando alla scheda tecnica, il Galaxy Watch9 da 44mm offre un display Super AMOLED da 1,5 pollici protetto da cristallo di zaffiro, con risoluzione di 480 x 480 pixel e una luminosità che arriva a 3.000 nit. La cassa è in alluminio, con certificazione IP68 e impermeabilità 5 ATM, a cui si aggiunge la certificazione MIL STD 810H per la resistenza agli urti. All’interno trovano posto 2GB di RAM e 32GB di memoria, mentre la batteria da 445 mAh promette fino a 40 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida, con il 45% recuperato in appena 30 minuti.

Anche sul fronte della connettività il pacchetto è completo. C’è il modulo LTE con eSIM, che permette di usare l’orologio senza dipendere dallo smartphone, poi GPS multibanda, WiFi dual band e Bluetooth 6.0. Il sistema operativo è Wear OS 7, accompagnato dall’interfaccia One UI 9 Watch.

Il capitolo salute resta uno dei punti forti del dispositivo. Il tracciamento copre frequenza cardiaca, HRV, ECG, pressione sanguigna, ossigenazione del sangue e temperatura cutanea, con in più una guida al sonno personalizzata che si basa sul ritmo circadiano di chi lo indossa. Un insieme di funzioni che, al prezzo attuale, rende questo modello particolarmente competitivo nella sua fascia.

Un minimo storico che vale la pena cogliere al volo

Veniamo ai numeri dell’offerta. Il prezzo di listino di 489 euro scende a 325,47 euro, con uno sconto del 33% che rappresenta la cifra più bassa mai registrata per questa configurazione da 44mm con LTE. Chi cercava uno smartwatch Samsung di fascia alta con rete cellulare integrata difficilmente troverà condizioni migliori nel breve periodo.

Fonte: TecnoAndroid