Il futuro del MacBook Air sembra già scritto su due tappe ben distinte, e la più interessante non arriverà subito. Tra fine 2027 e inizio 2028 Apple dovrebbe infatti presentare una versione completamente ridisegnata del suo portatile più leggero, con il passaggio a un display OLED al posto dell’attuale pannello LCD. Prima però ci sarà spazio per un aggiornamento più contenuto, che toccherà soprattutto il cuore del computer e lascerà quasi intatto tutto il resto.

A delineare questa tabella di marcia è stato il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell’ultimo episodio del suo podcast Power On (lo stesso nome della sua newsletter) ha messo in fila le prossime mosse di Cupertino. E di carne al fuoco ce n’è parecchia, considerando che si parla di uno dei computer più famosi e venduti di sempre.

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Prima tappa in primavera con il chip M6

Il primo passo arriverà in primavera e riguarderà la piattaforma hardware, con l’adozione del nuovo chip M6. Si tratta però di un assaggio piuttosto blando di quello che verrà dopo. Il modello in questione manterrà infatti lo stesso design che ormai il pubblico conosce bene da anni, quello introdotto nel 2022 e poi allargato nel 2023 con l’arrivo della variante da 15 pollici, che all’epoca fu presentata come la vera novità estetica della gamma.

Le due versioni dovrebbero essere identificate internamente dai codici J913 e J915, quindi una per ciascuna delle due diagonali già presenti nel listino. Secondo le informazioni emerse, il debutto potrebbe avvenire insieme alla nuova generazione di MacBook Neo, con un lancio congiunto che rinnoverebbe in un colpo solo una fetta importante dell’offerta portatile della casa.

Chi si aspettava cambiamenti visibili dovrà quindi pazientare ancora. Il MacBook Air M6 sarà in sostanza un aggiornamento di prestazioni dentro una scocca familiare, una formula che Apple ha già utilizzato più volte per tenere fresco il prodotto senza stravolgerne l’aspetto.

Il vero salto con lo schermo OLED

La parte più succosa riguarda però il modello successivo. Apple sembra ben consapevole che l’attuale linea estetica abbia ormai fatto il suo corso, e proprio per questo starebbe preparando un portatile ripensato da zero, atteso nella finestra compresa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Sul nuovo progetto, per il momento, i dettagli sono ancora pochi.

L’unico elemento tecnico dato quasi per certo è proprio il pannello. Il nuovo MacBook Air OLED abbandonerebbe la tecnologia LCD in favore di uno schermo organico, seguendo esattamente lo stesso percorso intrapreso dal MacBook Pro, che ha compiuto questo salto giusto in queste settimane. Un segnale abbastanza chiaro della direzione che l’azienda vuole dare all’intera famiglia dei suoi portatili.

Per tutto il resto, dalle dimensioni alle forme fino alle eventuali novità sul fronte della componentistica, non ci sono ancora indicazioni concrete. Quello che emerge è uno scenario in due fasi ben separate, con il 2027 e il 2028 che potrebbero rivelarsi anni particolarmente importanti per il portatile più popolare della mela, prima con il chip M6 dentro il telaio attuale e poi con un modello nuovo di zecca dotato di display OLED.

Fonte: TecnoAndroid