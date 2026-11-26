Vedere GTA 6 a 60 FPS su PS5 è un’idea che stuzzica parecchi giocatori, e qualcuno ha trovato un modo per avvicinarsi a quel traguardo. Il titolo resta infatti ancorato a un obiettivo di 30 fotogrammi al secondo sia su PS5 sia su PS5 Pro, ma con il giusto equipaggiamento l’immagine può apparire molto più fluida, quasi il doppio. C’è però un dettaglio che cambia parecchio le cose. Non si tratta di un vero sblocco delle prestazioni del gioco, e il prezzo da pagare per arrivarci è tutt’altro che contenuto.

Come funziona il trucco con Veyra

Il procedimento parte da una scheda di acquisizione dotata di porte HDMI 2.1. La console va collegata a questo dispositivo, che a sua volta invia il segnale video a un PC. Sulla carta sembra un’operazione semplice, ma richiede qualche passaggio in più di quanto si possa immaginare. È proprio sul computer che avviene la parte interessante, perché qui entra in scena Veyra, un software in grado di applicare la generazione dei fotogrammi al flusso catturato dalla console.

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La cosiddetta frame generation lavora inserendo immagini intermedie tra quelle prodotte da PS5. In questo modo la fluidità percepita può raddoppiare, e a occhio il risultato si avvicina parecchio ai 60 fotogrammi al secondo. Il punto da tenere bene a mente però è un altro. La console continua a far girare GTA 6 a 30 FPS, esattamente come prima. I fotogrammi aggiuntivi vengono creati in un secondo momento dal computer e non hanno nulla a che vedere con il motore del gioco.

Costi alti e qualche compromesso

Per far funzionare il tutto non basta un PC qualsiasi. Serve una macchina da gaming con una GPU Nvidia RTX, meglio ancora se appartenente alla serie 40 o a quelle successive. Mettendo insieme console, gioco, scheda di acquisizione e un computer abbastanza potente, la spesa complessiva lievita in fretta. Ecco perché questo espediente ha poco senso per chi non possiede già buona parte dell’attrezzatura necessaria. Partire da zero significherebbe affrontare un investimento decisamente sproporzionato rispetto al risultato.

Anche sul fronte dell’esperienza di gioco i compromessi non mancano. L’elaborazione aggiuntiva può far crescere leggermente l’input lag, cioè il ritardo tra la pressione di un tasto e la reazione su schermo. Possono poi comparire artefatti grafici, specialmente nelle sequenze più movimentate, dove le immagini cambiano rapidamente da un fotogramma all’altro. L’immagine scorre meglio, questo sì, ma la risposta ai comandi resta lontana da quella di un titolo renderizzato nativamente a 60 FPS.

Cosa cambia davvero tra PS5 e PS5 Pro

Il quadro generale rimane coerente con quanto emerge confrontando le due versioni della console. PS5 Pro porta miglioramenti concreti in termini di stabilità, nitidezza e ray tracing, senza però trasformare GTA 6 in un’esperienza a 60 fotogrammi al secondo. Nemmeno il modello più potente riesce quindi a superare quel limite, e la differenza con la versione base si gioca tutta sulla qualità dell’immagine più che sulla fluidità.

La soluzione basata su Veyra resta così un esperimento curioso, pensato soprattutto per gli appassionati di tecnologia che hanno già in casa l’hardware richiesto. Per tutti gli altri, comprare un PC e una scheda di acquisizione solo per ottenere fotogrammi interpolati difficilmente si rivela una soluzione conveniente.

Fonte: TecnoAndroid