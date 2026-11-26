Sui social media circolano da tempo messaggi che presentano le statine come una gigantesca truffa orchestrata dall’industria farmaceutica. Il racconto è semplice e per questo funziona: un farmaco che ha fatto guadagnare cifre enormi non può essere davvero utile, quindi chi lo prescrive o lo consiglia avrebbe qualcosa da nascondere. Il problema è che chi diffonde queste affermazioni, con ogni probabilità, sta mentendo sulle prove scientifiche disponibili. E il punto più interessante della vicenda riguarda proprio quel discorso sui soldi, che a guardarlo bene finisce per ritorcersi contro chi lo usa.

Un dato di partenza va riconosciuto senza giri di parole. Le statine sono state per anni farmaci estremamente redditizi, capaci di generare profitti enormi per le aziende che le producevano. Su questo non c’è alcuna controversia ed è proprio da qui che nasce buona parte della diffidenza che si respira online. Il ragionamento però si ferma a metà strada, perché dà per scontato che un prodotto molto venduto sia per forza un prodotto inutile o dannoso. Le due cose non sono collegate in modo automatico e il successo commerciale di un medicinale non dice nulla, di per sé, sulla sua efficacia.

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Statine e truffa social: il paradosso delle alternative proposte

Chi accusa le statine di essere solo un affare per pochi raramente si limita alla critica. Quasi sempre accanto all’attacco compare un suggerimento, una soluzione diversa da adottare al posto del farmaco tradizionale. Ed è qui che la questione prende una piega curiosa. Le alternative proposte più spesso sui social oggi fanno guadagnare più delle statine stesse. Praticamente l’argomento del profitto, quello che dovrebbe smascherare l’interesse economico dietro una terapia, si applica con ancora più forza ai rimedi che vengono presentati come la scelta pulita e indipendente.

Se il criterio per diffidare di qualcosa fosse davvero quanto denaro produce, allora le soluzioni promosse da chi critica le statine dovrebbero suscitare sospetti persino maggiori. Il fatto che questo passaggio venga quasi sempre ignorato lascia intendere che il vero bersaglio non sia il business della salute in generale ma soltanto una parte di esso. La logica del guadagno viene usata a senso unico, come un’arma da puntare contro un obiettivo preciso e da riporre subito dopo.

Una sola alternativa ha superato test rigorosi

C’è poi un secondo elemento, ancora più pesante del primo, che riguarda la qualità delle prove. Tra le varie soluzioni che vengono suggerite in rete al posto delle statine, soltanto una è stata sottoposta a test rigorosi. Tutte le altre non hanno attraversato quel tipo di verifica che serve a stabilire se un trattamento funziona davvero e in quali condizioni. In pratica chi abbandona un farmaco studiato a fondo per seguire un consiglio trovato online rischia di affidarsi a qualcosa di cui non si conosce l’effettiva utilità.

Questo squilibrio è il cuore della faccenda. Le affermazioni che definiscono le statine una truffa si presentano spesso come un invito a ragionare con la propria testa e a non fidarsi ciecamente delle grandi aziende. Eppure finiscono per spingere verso prodotti che costano di più a chi li acquista e che in larghissima parte non hanno alle spalle una sperimentazione seria. La differenza tra un trattamento valutato con metodo e uno raccomandato in un video o in un post non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori ma riguarda direttamente la salute di chi decide di cambiare terapia.

Le statine quindi hanno arricchito chi le produceva, e questo resta vero. Le alternative più citate sui social però oggi rendono ancora di più e, fra tutte, una sola è passata attraverso verifiche rigorose.

Fonte: TecnoAndroid