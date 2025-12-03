Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco gli sfondi, trapela l’arancio in stile iPhone

Il debutto della serie Galaxy S26 si avvicina, con un lancio atteso per febbraio, e i rumor stanno aumentando di intensità. L’ultima fuga di informazioni riguarda proprio gli sfondi ufficiali del futuro Galaxy S26 Ultra, che permettono non solo di osservare lo stile grafico scelto da Samsung per la nuova generazione, ma anche di intuire quali colorazioni potrebbero essere disponibili al lancio.

La particolarità dei wallpaper dei top di gamma Samsung è che spesso anticipano – almeno in parte – le tinte della scocca. E, tra quelli trapelati, a colpire più di tutto è lo sfondo in tono aranciato, una sfumatura tenue che tende quasi al rosato e che potrebbe essere classificata come Coral. L’indizio sembra allinearsi ai rumor delle scorse settimane, secondo cui Samsung avrebbe scelto una variante arancione anche per il suo modello Ultra, in un momento in cui Apple ha adottato il Cosmic Orange per gli iPhone 17 Pro e Pro Max. La stessa Apple, però, è finita al centro di alcune lamentele: la tinta vivace tende infatti a perdere saturazione, assumendo sfumature più rosate che ricordano proprio il wallpaper del nuovo S26 Ultra.

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Le altre tonalità individuate nei render trapelati

Gli sfondi mostrano anche altre cinque colorazioni, molto più tradizionali e già familiari agli utenti Samsung:

una tonalità argentata , indicata come Silver;

un violetto che richiama le palette già viste nella gamma S22 e S23;

un mix azzurro-verde che potrebbe essere etichettato come Mint;

un classico grigio ;

il tradizionale nero.

Per quanto concerne la disponibilità reale, è improbabile che Samsung scelga di proporre ben sei varianti al lancio. Storicamente, solo alcune delle tonalità suggerite dai wallpaper diventano effettivamente versioni commerciali. Le restanti fanno parte del materiale promozionale ma non si traducono sempre in opzioni di scocca.

La presenza del nuovo arancione, unita al ritorno di colorazioni più classiche, indica comunque che Samsung sta lavorando a un ventaglio cromatico più vario per Galaxy S26 Ultra, probabilmente per differenziare ulteriormente il modello rispetto ai competitor e ai suoi predecessori.