Galaxy S26 Ultra: cosa cambia per il comparto fotografico?

Anche se in molti speravano in una rivoluzione nella fotocamera del prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra, le ultime informazioni trapelate tracciano uno scenario più conservativo. Anche se non privo di novità rilevanti. A riportare tali indiscrezioni è Ice Universe, fonte tra le più attendibili nel mondo tech. Secondo quanto riferito dal leaker, Samsung non introdurrà un nuovo sensore principale con il suo flagship del 2026. Verrà mantenuto l’ISOCELL HP2 da 200 MP con formato da 1/1.3”. Lo stesso già utilizzato sulle precedenti generazioni S23 Ultra, S24 Ultra e sul futuro S25 Ultra. Una scelta che potrebbe deludere chi sperava in un aggiornamento radicale, ma che non esclude un passo avanti nel comparto fotografico.
Samsung: cosa cambia per la fotocamera dei nuovi Galaxy S26 Ultra?
Il miglioramento più importante, infatti, non risiederebbe nel sensore ma nell’ottica. Ice Universe parla di un nuovo obiettivo con apertura f/1.4. Un valore ben più ampio rispetto all’attuale f/1.7 dell’S25 Ultra. Un simile cambiamento si tradurrebbe in una capacità aumentata del 47% nella raccolta della luce. Fattore determinante per migliorare la qualità delle immagini in condizioni di illuminazione scarsa. Samsung, dunque, sembrerebbe puntare a rafforzare la resa in notturna.
Eppure, un’apertura così generosa potrebbe rappresentare un limite nelle foto effettuate di giorno. Causando, nel dettaglio, perdita di dettaglio o immagini sovraesposte. Ed è qui che torna in gioco una tecnologia del passato: l’apertura variabile. Già presente nei Galaxy S9 e S10, tale soluzione permetteva alla fotocamera di adattarsi alla luce ambientale. Ciò modificando meccanicamente l’apertura del diaframma tra due valori fissi (f/1.5 e f/2.4).
Le nuove indiscrezioni suggeriscono che Samsung potrebbe riportare tale caratteristica. Magari in una forma più evoluta, capace di offrire un range continuo piuttosto che limitarsi a due sole opzioni. Al momento, si tratta solo di supposizioni. Ciò significa che è necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung per scoprire le effettive caratteristiche dei nuovi Galaxy S26 Ultra.