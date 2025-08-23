Liquid Silicone Case in arrivo con gli iPhone 17?

Apple, con l’arrivo di iOS 26, e in particolare con l’introduzione del cosiddetto Liquid Glass, potrebbe presentare un ulteriore cambiamento per il suo ecosistema. Si tratta della nuova denominazione delle custodie per iPhone. A riportarlo è stato l’insider Majin Bu, che su X ha condiviso un breve filmato in cui mostra quella che dovrebbe essere la prossima cover ufficiale per i modelli base degli iPhone 17. Secondo lui, il nome “MagSafe Case” potrebbe essere archiviato in favore di un più moderno “Liquid Silicone Case”. Un’evoluzione che però non dovrebbe intaccare le funzionalità già conosciute.

Apple presenta le “Liquid Silicone Case”

Secondo le informazioni raccolte da Majin Bu, la nuova linea di Liquid Silicone Case non si limiterà a una singola finitura. Apple avrebbe in mente due varianti distinte. La prima con trattamento “liquid glass”, caratterizzato da un effetto satinato e opaco capace di ridurre i riflessi e di donare un aspetto più elegante. La seconda, invece, manterrebbe un design tradizionale senza rivestimento speciale, pensata per chi preferisce uno stile semplice e immediato.

Un punto importante da sottolineare riguarda il nome stesso. Anche se il termine “MagSafe” sparisse dalla dicitura commerciale, ciò non significherebbe affatto che Apple rinuncerà al sistema di magneti che da anni caratterizza la sua gamma di accessori. Inoltre, l’assenza della mela morsicata sulla custodia mostrata nel filmato non è di per sé indicativa. Spesso i prototipi non presentano il logo, che viene poi aggiunto solo sui prodotti Apple destinati alla vendita.

Il video, girato in qualità non eccellente, non rivela grandi sorprese sul fronte estetico. L’unica variazione evidente, almeno a prima vista, riguarda due piccole aperture poste sugli angoli inferiori. Quest’ultime, presumibilmente, sono state pensate per agganciare laccetti o cordini. Per il resto, la custodia sembra in linea con quelle attuali, e solo con immagini più nitide o, con la presentazione ufficiale attesa il mese prossimo sarà possibile capire se il materiale o la resa visiva porteranno novità concrete.