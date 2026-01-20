Samsung Galaxy S26 Ultra, conferme sui colori: ecco le immagini

Il debutto del prossimo top di gamma Samsung continua ad avvicinarsi e, dopo le prime indiscrezioni tecniche emerse a inizio anno, ora arrivano segnali più concreti anche sul fronte design. In particolare, una nuova fuga di notizie sembra confermare in modo piuttosto netto le colorazioni con cui Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe arrivare al lancio.

Le informazioni più recenti arrivano dal noto leaker Ice Universe, che ha condiviso un’immagine raffigurante quattro carrellini SIM attribuiti al Galaxy S26 Ultra. Un dettaglio che può sembrare secondario, ma che in realtà si rivela significativo: i carrellini risultano perfettamente coordinati al colore della scocca, permettendo di identificare senza troppi dubbi le varianti cromatiche previste.

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Quattro colori, uno protagonista

Dall’immagine emergono chiaramente quattro tonalità: nero, bianco, blu e viola. Si tratta delle stesse colorazioni già anticipate da un leak di inizio gennaio, che le aveva associate alle denominazioni Black Shadow, White Shadow, Galactical Blue e Ultraviolet. Proprio quest’ultima sembra destinata a diventare la versione più caratterizzante dell’intera gamma.

L’assenza di tinte più accese, come l’arancione ipotizzato mesi fa in stile iPhone 17 Pro, suggerisce una scelta più sobria e coerente con l’identità della linea Ultra. In questo contesto, il viola Ultraviolet assume il ruolo di colore distintivo, anche per il richiamo diretto al nome del modello.

Continuità e strategia di lancio

Queste quattro colorazioni rappresentano, con ogni probabilità, la dotazione prevista al lancio ufficiale. Una strategia già vista su altri flagship Samsung, che tende a riservare eventuali varianti aggiuntive a un secondo momento. Non è escluso, infatti, che in seguito vengano introdotte edizioni esclusive online, disponibili solo attraverso lo store ufficiale, come già accaduto per generazioni precedenti.

Il leak rafforza anche l’idea di una fase progettuale ormai avanzata. La coerenza tra le informazioni trapelate nei mesi scorsi e questo nuovo riscontro visivo riduce il margine di incertezza, almeno sul fronte estetico.

In attesa di dettagli ufficiali su materiali, specifiche e data di presentazione, il quadro delle colorazioni del Galaxy S26 Ultra appare sempre più definito, confermando un approccio che punta sull’eleganza e su un’identità cromatica ben riconoscibile.