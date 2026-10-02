Samsung Galaxy S25 Edge da 512GB scende a 599 euro su Amazon

Samsung Galaxy S25 Edge nella versione da 512GB in colorazione Titanium Jetblack scende a 599 euro su Amazon con uno sconto del 33% rispetto agli 899 euro di prezzo medio registrati nelle ultime settimane. Si tratta di uno degli smartphone più sottili mai prodotti dal colosso coreano: appena 5,8 millimetri di spessore, una scocca in titanio e una fotocamera da 200MP che non sfigurerebbe affatto su un modello Ultra.

Il suo design ultrasottile ha attirato l’attenzione fin dal lancio, soprattutto perché la riduzione dello spessore non ha comportato rinunce sul fronte della qualità costruttiva. Con questo taglio il telefono entra in una fascia di prezzo molto più abbordabile per un top di gamma che si distingue parecchio dai soliti schemi del settore.

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Samsung Galaxy S25 Edge e un profilo che sembra quasi impossibile

Tutto ruota attorno a quel numero: 5,8 mm. Un valore ottenuto grazie a una cornice in titanio capace di garantire resistenza senza appesantire il dispositivo, che sulla bilancia si ferma a soli 163 grammi. Nonostante un corpo così sottile lo smartphone conserva la certificazione di resistenza ad acqua e polvere, a conferma che leggerezza e robustezza possono andare d’accordo.

Il pannello è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, ampio e ben definito, perfetto per guardare contenuti in streaming o lavorare con più app aperte. Sotto la scocca c’è un processore octa core con picchi di frequenza fino a 4,47GHz affiancato da 12GB di RAM. Nella variante in promozione la memoria interna arriva a 512GB, di cui circa 481,9 GB effettivamente utilizzabili.

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Fotocamera da 200MP, autonomia e funzioni Galaxy AI

Sul fronte fotografico il modello punta molto sul sensore principale da 200MP, in grado di offrire risultati di livello professionale anche grazie a strumenti basati sull’intelligenza artificiale come Night Video con Audio Eraser, pensato per migliorare la resa dei video quando la luce scarseggia. La batteria da 3.900 mAh rappresenta il prezzo da pagare per uno spessore così contenuto. Samsung però ha lavorato sull’ottimizzazione per assicurare un’autonomia adeguata nell’utilizzo di tutti i giorni.

Non poteva mancare il pacchetto Galaxy AI, che porta con sé funzioni come Best Face per sistemare le foto di gruppo e Gallery Search per ritrovare in fretta gli scatti desiderati. C’è anche Energy Score, utile per tenere sotto controllo i consumi. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia One UI 7 e il dispositivo supporta l’integrazione con Galaxy Watch Ultra per il monitoraggio del sonno.

Il prezzo su Amazon e i dettagli della promozione

Al debutto il listino ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge da 512GB in versione Titanium Jetblack era fissato a 1.419 euro. Nelle ultime settimane però il prezzo medio di mercato si è assestato attorno agli 899 euro. L’offerta attuale lo porta a 599 euro con un risparmio di 300 euro rispetto alla media recente, pari appunto a un ribasso del 33%.

Chi cerca un flagship dal design particolare, con fotocamera da 200MP e tanto spazio di archiviazione senza superare la soglia dei 1.000 euro trova qui una proposta interessante finché resta disponibile. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutte le garanzie del caso sui tempi di consegna e sull’assistenza post vendita.

Fonte: TecnoAndroid