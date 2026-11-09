Fiat Punto verso il ritorno contro la Clio, ma niente retrò

Fiat sta valutando seriamente il ritorno della Punto, assente dal listino dal 2018, con un obiettivo piuttosto chiaro: contrastare il dominio della Renault Clio tra le utilitarie europee. A parlarne apertamente è stato Arnaud Belloni, rientrato in Stellantis alla guida dei marchi Fiat, Abarth e Lancia dopo sei anni passati alla direzione del marketing globale di Renault. Il manager ha affrontato il tema in un’intervista rilasciata durante il Mondial de l’Auto di Parigi 2026, e le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi sulle intenzioni della casa torinese.

Il ragionamento parte da un vuoto preciso nel segmento B. Con la Fiesta ormai uscita di scena e la Polo a benzina che Volkswagen ha scelto di non rinnovare, la Clio si è ritrovata praticamente da sola a comandare il mercato delle cittadine nel Vecchio Continente. Per Fiat sarebbe proprio questo il momento adatto per rientrare in partita, occupando uno spazio che un tempo le apparteneva quasi di diritto.

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Perché alla gamma Fiat serve di nuovo la Punto

Secondo Belloni, dopo il segmento C, dove il marchio schiererà un rivale diretto della Dacia Striker, la casa di Torino deve presidiare anche la fascia delle compatte con un modello dedicato. Il dirigente lo ha spiegato senza giri di parole: “Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto in gamma. L’abbandono della Punto ha lasciato campo libero a Renault per imporre la Clio”. Una presa di posizione netta, che suona quasi come un’ammissione sugli errori strategici del passato.

Il manager ha aggiunto che la sparizione della Fiesta e il mancato aggiornamento della Polo hanno permesso alla rivale francese di “mettere a segno un triplo colpo commerciale”. Da qui nasce l’urgenza, secondo i vertici del marchio, di tornare a coprire quella porzione di mercato con una proposta credibile e in grado di riportare la Fiat Punto al centro della scena.

Sul fronte stilistico Belloni ha escluso qualsiasi operazione nostalgica, chiarendo che “il neoretrò non ha posto qui”. Un’utilitaria del segmento B, ha spiegato, non possiede un’estetica codificata, ed è proprio questo il motivo per cui la Clio ha potuto osare un design radicale nell’ultima generazione. Alla futura Punto resterebbe dunque piena libertà di reinventarsi, senza vincoli di stile legati alle versioni precedenti.

Il ritorno della coppia con la Grande Panda

Per decenni Panda e Punto hanno coperto insieme l’offerta delle piccole Fiat senza mai pestarsi i piedi, in un rapporto che l’azienda paragona a quello tra la Renault 4 e la Renault 5 negli anni Settanta e Ottanta. Lanciata nel 1980, la Panda si è affermata come utilitaria essenziale e robusta, anche nella versione 4×4 pensata per i percorsi lontani dalla città.

La Punto, arrivata nel 1993 come erede della Uno, completava la gamma dall’alto con più spazio, più comfort e un utilizzo autostradale che la sorella minore non poteva garantire. Nel 2005 la terza generazione ha poi assunto il nome di Grande Punto, con una linea firmata da Italdesign che ha segnato un’epoca per il costruttore torinese.

Belloni vorrebbe oggi ricreare quello stesso schema, affiancando alla Grande Panda una nuova Punto più stradale e versatile, a chiudere la gamma sotto il SUV Fiat 600. Il progetto rientra nel piano strategico FaSTLAne 2030, che ha reso Fiat un marchio prioritario all’interno di Stellantis, al pari delle novità già previste per Mirafiori e per lo stabilimento di Pomigliano. Per il momento Fiat non ha comunicato tempi né dettagli tecnici sulla futura Punto.

Fonte: TecnoAndroid