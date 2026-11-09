Metallo liquido nel PC: perché una goccia può causare danni

Il metallo liquido è uno di quei materiali che gli appassionati di overclocking guardano con una certa devozione. Abbassa le temperature più di qualsiasi pasta termica tradizionale, ma è anche una delle cose più rischiose che si possano mettere dentro un computer. Basta poco, a volte una goccia sola, per trasformare un aggiornamento ambizioso in un danno permanente.

Non è una novità che chi spinge i processori oltre i limiti di fabbrica cerchi soluzioni fuori dagli schemi. Il raffreddamento a liquido ne è l’esempio perfetto. Oggi comprare un sistema già pronto all’uso per il proprio computer è normalissimo, eppure tutta questa categoria di prodotti esiste perché qualche overclocker un po’ spericolato aveva deciso di costruirsi da solo un dissipatore partendo da radiatori per moto e tubi da acquario. Anche il metallo liquido come materiale di interfaccia termica è nato così, come un modo estremo per guadagnare qualche grado. Adesso lo montano di serie i portatili da gaming e persino console diffuse come PlayStation 5. Viene spontaneo pensare che sia quindi un intervento sicuro da fare in casa. Non è proprio così. Applicarlo correttamente si può, ma il margine di errore è decisamente più ristretto rispetto alla classica pasta o ai pad termici.

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Perché il metallo liquido abbassa davvero le temperature

Va detto chiaramente che il metallo liquido funziona. Ha una conducibilità termica molto più alta della pasta che si usa da decenni e quindi migliora il passaggio di calore tra il dissipatore integrato del processore, che sia CPU o GPU, e il dissipatore vero e proprio. Il risultato è un calo di temperatura importante, soprattutto sotto carico. In alcuni test comparativi con la pasta termica tradizionale si è arrivati a circa 10 gradi in meno, anche se in quel caso si trattava della sostituzione del materiale interno al processore e non dello strato tra chip e dissipatore. La differenza resta comunque abbastanza marcata da spingere alcuni produttori a usarlo già in fabbrica su certe GPU ad alte prestazioni. PlayStation 5, per esempio, lo sfrutta per raffreddare il proprio SoC attraverso un grande sistema di dissipazione centrale.

Una goccia fuori posto e il computer rischia grosso

Il problema è che quella stessa capacità di condurre il calore si accompagna a un’elevata conducibilità elettrica. Se il metallo liquido finisce per collegare due circuiti, le conseguenze possono essere gravi e irreversibili. Per questo non lo si può stendere con la stessa disinvoltura della pasta termica. Una pasta non conduttiva colata dove non dovrebbe è una seccatura da ripulire, niente di più. Con il metallo liquido serve una precisione quasi chirurgica. ASUS, sui suoi portatili da gaming, lo applica con un pennello e una barriera apposita che garantisce una distribuzione uniforme e un rischio di fuoriuscite molto basso.

Thermal Grizzly suggerisce di depositare una goccia grande quanto una capocchia di spillo al centro del dissipatore integrato e del dissipatore, per poi stenderla a mano in uno strato sottile. Nelle stesse indicazioni compare un avvertimento molto netto. Il metallo liquido non va mai usato con dissipatori in alluminio, perché la superficie di contatto deve essere in rame. In una prova pratica è bastato un giorno perché il metallo corrodesse l’alluminio in modo irreparabile. Molti dissipatori economici e parecchi modelli forniti in dotazione con le CPU sono proprio in alluminio, per contenere i costi. Chi vuole migliorare il raffreddamento otterrebbe comunque risultati nettamente migliori passando a un dissipatore con base in rame, anche senza metallo liquido.

Quello che fanno le aziende non si replica con una siringa

L’obiezione più comune è che se i produttori lo usano nei loro dispositivi allora tanto pericoloso non può essere. Il punto è che queste aziende hanno investito tempo e denaro per mettere a punto metodi sicuri e costanti di applicazione, almeno al punto da non creare problemi durante il periodo di garanzia. Questo apre anche la questione della manutenzione. Smontare il dissipatore di un portatile, cambiare la pasta e rimontare tutto è alla portata anche dei meno esperti. Sostituire il metallo liquido di una PlayStation 5 è tutta un’altra storia e in molti casi conviene affidarsi a un professionista.

Il metallo liquido andrebbe considerato l’ultimo passo per chi cerca le temperature più basse possibili o quel margine in più per l’overclocking. Quasi ogni altro intervento sul raffreddamento tende ad avere un impatto complessivo maggiore su temperature e prestazioni, senza esporre il sistema agli stessi rischi.

Fonte: TecnoAndroid