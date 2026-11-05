One UI 9.5, primo firmware di test per Galaxy S26 Ultra

Samsung ha già iniziato a lavorare concretamente su One UI 9.5 e il primo indizio arriva da Galaxy S26 Ultra. Sui server del produttore coreano è comparso un firmware di prova dedicato al top di gamma, un segnale piuttosto chiaro che la fase di test non è lontana. È una notizia che interessa da vicino chi sceglie uno smartphone del marchio anche per il suo supporto software, uno degli aspetti su cui l’azienda punta di più. Funzionalità esclusive e aggiornamenti distribuiti con costanza e per un periodo lungo sono infatti tra i motivi che spingono molti utenti verso i dispositivi del colosso asiatico.

Il momento non è casuale. Samsung è già a buon punto con la distribuzione di One UI 9 e quindi è del tutto normale che gli sviluppatori abbiano spostato una parte crescente delle energie sulla versione successiva dell’interfaccia personalizzata. Il rollout della release attuale prosegue senza particolari scossoni sui vari modelli della gamma. Galaxy S25, per esempio, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento. Non sono mancati però alcuni intoppi lungo la strada. C’è stato un problema di compatibilità tra Android Auto e One UI 9, per il quale Google ha già rilasciato una soluzione. Sui pieghevoli Galaxy Z Flip, invece, il nuovo aggiornamento ha cambiato profondamente lo schermo esterno e la novità non è stata accolta con grande entusiasmo dagli utenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il primo firmware di prova di One UI 9.5 per Galaxy S26 Ultra

L’avvio del programma beta di One UI 9.5 è atteso da tempo e la comparsa del primo firmware di test per Galaxy S26 Ultra va proprio in questa direzione. La build individuata è identificata dalle sigle S948BXXU6ZZK3/S948BOXM6ZZK3/S948BXXU6CZK3. Si tratta di codici poco leggibili per chi non mastica questo genere di dettagli, ma la loro presenza sui server ufficiali fa capire che il produttore si prepara ad aprire le porte ai primi tester a breve.

C’è poi un altro elemento tecnico emerso nelle ultime ore. Secondo quanto condiviso su X dal leaker Kailash, l’arrivo di One UI 9.5 dovrebbe portare con sé anche una nuova versione del bootloader dello smartphone, che passerebbe dalla versione U5 alla U6. Per l’utente medio è un cambiamento invisibile nell’uso quotidiano, ma rientra tra i passaggi che accompagnano gli aggiornamenti più corposi del sistema.

Tempi della beta e debutto con la serie Galaxy S27

A questo punto è ragionevole aspettarsi che la beta di One UI 9.5 parta già entro la fine di novembre oppure, al massimo, nei primi giorni di dicembre. Come accade ormai per tradizione, il programma dovrebbe essere riservato ad alcuni mercati selezionati e non aperto a tutti i possessori di Galaxy S26 Ultra nel mondo. È lo schema che Samsung adotta abitualmente per raccogliere segnalazioni e correggere eventuali bug prima della distribuzione su larga scala.

Il debutto ufficiale della nuova interfaccia avverrà invece nel 2027 a bordo della serie Galaxy S27. Solo in un secondo momento l’aggiornamento verrà esteso agli altri dispositivi del produttore coreano, con una diffusione prevista nella prima parte del prossimo anno. Tra gli aspetti più attesi ci sono le novità che la nuova versione porterà nel pacchetto Galaxy AI, l’insieme di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Samsung integra nei suoi smartphone.

Fonte: TecnoAndroid