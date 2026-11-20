Dopo quasi sette anni cambia la guida della divisione mobile di Samsung. TM Roh lascia la gestione quotidiana dell’unità MX e al suo posto arriva Choi Won Joon, finora direttore operativo del business e volto ormai familiare delle ultime presentazioni di punta del colosso coreano. La nomina è stata ufficializzata il 20 novembre 2026 insieme a un più ampio rimpasto dei vertici aziendali.

Non si tratta di un nome esterno calato dall’alto. Il nuovo responsabile è un dirigente cresciuto dentro l’azienda e già molto vicino ai prodotti che arrivano nelle mani degli utenti. Samsung ha accompagnato l’annuncio con un ritratto dettagliato del manager scelto per guidare il settore smartphone.

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Chi è il nuovo capo della divisione smartphone

Choi ricopre il ruolo di COO dell’unità MX da marzo 2025. Negli ultimi mesi ha seguito da vicino i lanci di Galaxy S26 e Galaxy Z Fold 8, salendo sul palco in entrambe le occasioni e partecipando anche agli incontri con la stampa organizzati a margine degli eventi. Chi ha guardato le presentazioni più recenti, insomma, lo conosce già.

Nel comunicato che annuncia la nomina Samsung ripercorre la sua carriera interna. Il percorso parte dal team dedicato ai prodotti di nuova generazione, passa per quello dei prodotti strategici e arriva fino alla guida dello sviluppo della stessa divisione MX. Anche la formazione è di primo livello: dopo gli studi in ingegneria elettrica alla Seoul National University ha conseguito master e dottorato nella stessa materia a Stanford. Alla fine del 2022 è poi passato a dirigere la ricerca e sviluppo in ambito mobile.

L’azienda spiega così le aspettative legate al nuovo incarico: «Grazie al know how accumulato nella lunga gestione dello sviluppo della serie Galaxy, ci si aspetta che guidi l’innovazione nei telefoni pieghevoli, nell’AI on device e nei dispositivi indossabili».

Il nuovo ruolo di TM Roh e il resto del rimpasto

TM Roh esce dal business mobile ma non da Samsung. Resta infatti uno dei due amministratori delegati del gruppo, accanto a Jeon Young hyun. Era arrivato al timone di Samsung MX all’inizio del 2020 raccogliendo il testimone da DJ Koh. Da ora in avanti si concentrerà sul ruolo di amministratore delegato e sulla divisione DX (Device eXperience), dove seguirà anche l’ufficio RX Business Promotion, incaricato di esplorare nuovi settori come la robotica.

Nella stessa tornata Hwang Sang jun, finora responsabile dello sviluppo di memorie e DRAM, è stato promosso presidente e guiderà la divisione Memory. Il rimpasto punta sulla continuità e conferma il sistema a due vertici. Jeon Young hyun e Roh Tae moon restano saldi nei rispettivi ruoli ma lasciano gli incarichi che affiancavano a quelli di responsabili di Memory e MX.

C’è poi un evidente segnale di ricambio generazionale. Samsung ha raddoppiato i presidenti nati negli anni ’70, passati da tre a sei, e ha affidato le divisioni memorie e smartphone a manager nati rispettivamente nel 1972 e nel 1970.

Fonte: TecnoAndroid